VOTE ZEMMOUR : discussion entre Nicolas STUDER, général en retraite et Patrick Loiseau, militant trotskyste

(15.10.)

Salut Patrick,



En suivant les développements du débat pré-présidentiel, je pense souvent à toi et me demande comment tu les perçois...

Pour ce qui me concerne, et pour être synthétique, je dirais que la seule chose qui pourrait me faire éviter de faire la grève du vote est la présence d'Eric Zemmour sur les listes.

Il m'a fallu tous les débats depuis un an pour que je me rende compte du jeu pervers tant de Macron que des socialistes ou autres centristes. Tous me sortent par les yeux.

Je me demande comment j'ai pu voter pour tous ces gens qui ont amené la France là où elle en est !

Je viens donc vers toi en espérant que tu vas apaiser ma curiosité !!

A bientôt et amicalement,

Nicolas

(16.10)

Bonjour Nicolas,

Je comprends tout à fait le "trouble" où tu es entré... qui est commun à beaucoup d'entre nous aussi... A gauche (ce qu'ils appellent "la gauche") il n'y a rien à glaner, que du déni, du reniement et de la décomposition intellectuelle. C'est en tout cas mon avis. Des types comme Mélenchon et les petits (et gros) bourgeois écolos peuvent même être considérés comme des fous tant ils épousent des concepts hors-sol ou complètement délirants. Je pense même aujourd'hui que la ligne de mon propre parti (le POID) - qui reste malgré tout correcte vis-à-vis des néo féministes, des wokistes, des racialistes, etc. qu'il considère comme des déviations pourrissantes du système - est complètement marginale bien que politiquement juste (renforcement de la construction du parti et refus de voter Macron quel que soit le candidat au 2ème tour). Je pense réellement aujourd'hui qu'un vote "à gauche" serait une catastrophe civilisationnelle pour la France. Tu vois où j'en suis malgré que je continue à plaider pour une ligne lutte de classes... je pense que plus que jamais le capitalisme est pourrissant et irréformable mais je pense aussi qu'il n'y a actuellement aucune issue réaliste à gauche. C'est pourquoi, à mon avis, le débat se résume, d'un point de vue intellectuel (mais aussi politique) à choisir entre l'option Zemmour (danger de civilisation) et l'option Onfray (danger transhumaniste). Je suis plus proche d'Onfray sur le plan de l'analyse sociale mais je suis, comme le proclame mon éditeur (qui est fort contesté à gauche et considéré comme un facho !) "le seul trotskyste islamophobe zemmourien". Il n'a hélas pas tort ! Personnellement, je pense que défendre notre civilisation, nos valeurs, empêcher l'islamisation et l'immigration sauvage, résoudre la question de la délinquance, tout cela est une priorité. L'année prochaine, si aucune guerre civile ou aucune assemblée constituante ne voit le jour alors j'irai peut-être (selon l'évolution politique), pour la première fois de ma vie, voter à droite c'est à dire pour Zemmour. En tout état de cause je voterai contre Macron.

Voilà, tu as mon état d'esprit ! A part cela je suis toujours en forme et capable de me mobiliser pour aider à sauver notre pays.

Bien à toi,

Patrick

Le sam. 16 oct. 2021 Nicolas STUDER

Patrick,

Pourquoi ton éditeur n'aurait-il "hélas pas tort" ?

Je trouve en effet qu'il est plutôt regrettable que tu sois "le seul trotskyste islamophobe zemmourien"... alors que tous les autres auraient dû te suivre !!

Ça prouve une chose : tu places la France avant tout !!

Il a fallu toute cette merde pour que je m'aperçoive que la France est en fait une civilisation à elle seule.

Tout comme j'avais trouvé que l'Ethiopie l'était, en Afrique.

On voit aussi les ravages du lavage de cerveau subi par toute la gauche qui est devenue communautariste : je mets cela sur le compte de la télé et des médias ("radios libres" nées après 81) qui n'a fait que monter le modèle américain en épingle, depuis des décennies. En quelques générations, les Français ont tout oublié de l'originalité de la France !!

Je me disais que le capitalisme avait besoin de formater les cerveaux français à l'américaine pour lui permettre de s'enrichir sans vergogne ... ce qui s'est effectivement passé.

Lorsque j'abordais le sujet, les réponses étaient systématiquement :"mais non, la France sera toujours la France".

Peu à peu, le doute s'installait en moi. Je ne comprenais pas comment les Français s'accommodaient de tout cela et s'y assimilaient même. Passant de l'incompréhension à l'indifférence puis au rejet, je suis même allé jusqu'à éprouver du mépris pour les Français, me disant que s'ils avaient été capables de sombrer dans la collaboration, rien n'était étonnant qu'ils s'assimilent aussi facilement à la culture américaine.

Je suis sceptique sur la capacité des Français à voter en 2022 pour dégager toute cette merde.

Et que dire de Macron qui a déclaré : "il est temps que la France se rende compte qu'elle a plusieurs civilisations sur son sol" !!

Si le malaise est au sommet de l'État, le problème est donc beaucoup plus que profond !

Pourtant, depuis que j'entends Zemmour, je sens que le "nœud à l'estomac" que j'ai commencé à ressentir au milieu des années 90, est en train de se desserrer. Je me mets à reprendre espoir.

J'aurais beaucoup de choses à raconter pour "vider mon sac", mais abrégeons... !!

Je ne regardais plus la télé depuis 2002, donc je n'avais quasiment jamais vu Zemmour. J'en avais parfois entendu parler comme quelqu'un d'extrême droite. Je l'assimilais seulement à Le Pen.

Tout à fait par hasard, je crois que c'était en novembre 2020, je suis tombé sur "le suicide Français" (d'occasion et en mauvais état) à la maison de la presse (française) de Las terrenas. Je l'ai pris par curiosité... Ce bouquin m'a sidéré car il apportait des réponses à des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse, la 1° étant comment on est arrivé à "l'enfant roi".

Il faut dire que j'avais lu plusieurs livres de la "mouvance" auparavant, dont "La fabrique du crétin" de JP Brighelli (sur l'enseignement, trouvé à la bibliothèque), "Les pères et les mères" d'Aldo Naouri et "Abécédaire de la France qui ne veut pas mourir" de Robert Ménard.

C'est à ce moment que je me suis intéressé à Zemmour, en regardant ses vidéos sur "youtube", ainsi que celles de Michel Onfray, que j'adore autant, ou celles d'Alain Finkielkraut.

Zemmour a réussi, à lui seul, à retourner le monde politique Français !!

A chaque fois que je l'écoute, c'est une bouffée d'oxygène.

En arrivant à (...), je m'étais dit : "tu vas terminer ici, profites-en ! puisque que la France est devenue de la merde".

Je préférais être Français ici qu'étranger dans une France que je ne reconnaissais plus.

Les discours des intellectuels de droite me séduisent, tout comme ceux de gauche m'avaient séduit dans les années 70. Le problème est qu'il n'y a plus de penseurs "sains" à gauche.

Il y a un autre intellectuel de droite qui est très convaincant aussi : Bernard Lugan, spécialiste de l'Afrique.

Sur le wokisme, il faut lire ou écouter Brice Couturier.

Cette fois-ci, je n'irai voter que pour Zemmour. S'il n'est pas là, je ferai ma grève du vote.

(PS : je suis abonné à "front populaire"...)

Amicalement !

Nicolas