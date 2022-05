’’Voter à contre-coeur France Insoumise...’’

Le burkini, "une question d'hygiène", selon Alexis Corbière, l'inénarrable député de la France insoumise, ex-défroqué du Parti des Travailleurs (mon ancien Parti) puis de la LCR... Il ajoute même, dans l'interview de ce matin sur Cnews, que "ça n'a rien à voir avec la laïcité" ! Pourtant il n'y a besoin de sortir ni de Saint-Cyr ni de la cuisse de Macron-Jupiter pour savoir que le burkini, comme le hijab ou le halal, est une revendication religieuse. La paix religieuse, réelle en France depuis 1905, malgré quelques épisodes tendus sur la question de l'école privée et des lois biaisant les principes laïques de base (telles que le financement public des enseignants du privé), a largement été battue en brèche par la venue en masse, en France et ailleurs, de centaines de milliers de musulmans et, conséquemment, de la part croissante des revendications musulmanes sur l'organisation laïque de notre société. Seuls des islamogauchistes un peu crétins comme mes ex-"camarades" trotskystes ou "libres-penseurs" ne veulent pas accepter cette évidence qu'il faut mettre un coup d'arrêt à toute revendication religieuse empiétant sur le fonctionnement civil de notre République.

Cela ne m'empêchera pas - et cela me coûte - de voter sans hésitation aux législatives pour le candidat de la France insoumise sur la 2ème circonscription de la Charente, mon ami Serge Lebreton, adhérent et leader du Parti de Gauche, avec qui nous avons partagé les derniers combats avec les gilets jaunes mais aussi sur les autres combats sociaux fondamentaux.

Je voterai tout de même sans hésitation parce que cette candidature est unitaire (c'est le combat de toute ma vie, l'Unité du mouvement ouvrier) et que c'est une affirmation du vote classe contre classe, donc contre l'exploitation capitaliste et pour la défense de tous les acquis ouvriers, sociaux, républicains et laïques.

Il n'en restera pas moins que je continuerai à combattre pied à pied pour l'application stricte de la laïcité, pour l'anéantissement des revendications religieuses sur le civil, donc contre l'islamogauchisme de mes "camarades" et contre les dérives inévitables de l'immigration massive et non contrôlée : la délinquance étrangère et l'islamisation progressive de la France