Voter utile le 9 juin, c’est voter à gauche !

@Aristide



’’On est en 1971, 10 ans plus tard, le réel rattrapera Mitterrand et remettra tous ces propos de tribune à leur vraie place ...’’

C’est plus complexe. Si on considère les mesures prises en 1981, aucun autre pays occidental n’a été aussi loin, tant en matière sociale (retraite 60 ans, 5 ème semaine, 39 heures, échelle mobile des salaires...) qu’économique (nombreuses nationalisations, interventionnisme...). Certes, il y a eu un retour aux réalités en 1983 notamment suite aux attaques contre le franc, et ensuite des re-privatisations, mais de très nombreux acquis ont été longtemps conservés.La structure économique française était solide et ne s’est pas effondrée à l’époque,, par exemple on avait la première entreprise mondiale en télécoms, parmi les toutes premières en turbines, en automobile, en aéronautique, en électronique etc. La productivité horaire française était de haut niveau.

Mais notre modèle économique et nos mentalités n’ont pas collé avec l’ouverture au grand marché mondial qui s’est accentuée dans les années 90, la France s’est désindustrialisée, on est devenu structurellement déficitaires en commerce extérieur depuis les années 2000, et nos déficits publics ont explosés.