Voter utile ou efficace au 1er tour du 10 avril 2022 ?

Décidément, une union populaire dans les urnes au 1er tour, cela dérange.

Social-démocrate de la LREM comme vous vous présentez. C’est tout à votre honneur, vous ne cachez pas vos engagements comme beaucoup éprouvent le besoin de le faire ici. C’est sainement démocratique. Cela permet de se dire les choses sans faux-semblants. Je trouve que vos flèches révèlent plus un sauve-qui-peut qu’une réflexion de fond en manipulant le levier de la réduction et de l’attaque ad hominem à propos de sujets importants et complexes. En flirtant avec la caricature.

Le candidat a eu l’occasion de s’expliquer longuement sous le feu des questions de journalistes et spécialistes sur ces sujets. C’est facile pour chacun d’en juger.

● France TV, Elysée 2022, le 10/02/22, 159 mn JL Mélenchon. Débat multi-sujets dont l’un avec le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux.

https://www.france.tv/france-2/elysee-2022/3066163-elysee-2022-face-a-france-televisions.html

● France TV, C dans l’air Spécial Présidentielle - Jean-Luc Mélenchon- La politique étrangère .

Diffusé (60 mn) le dim. 30.01.22 à 20h55 disponible jusqu’au 06.08.22 (malheureusement dose de pub incontournable)

https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/3044195-special-presidentielle-jean-luc-melenchon-et-anne-hidalgo.html

« En attendant, rien n’est joué. Toutes et tous aux urnes le 10 avril prochain ! » Bien sûr, je partage.

La charnière droite-extrême droite est en panne de légitimité électorale et de représentation sociologique, juste protégée par des institutions obsolètes et des processus électoraux déficients qui génèrent en réalité plus d’abstentions que d’approbations.

C’est un attelage où l’un joue le rôle d’opposant populiste et l’autre fait mine de transcender l’alternative démocratique qui structure nos sociétés en pensant l’escamoter par des éléments de langage signifiant la disparition de la droite et la gauche. En pensant se redonner ainsi une posture républicaine qu’elle a abandonnée en se soumettant aux directives de l’UE qui sont celles de la concentration des grands marchés financiers et de ceux qui les contrôlent pour lesquels les état-nations sont des adresses, des comptoirs, des consulats.

Ses deux composantes en sont donc réduits à tenter de décourager et disqualifier ceux qui considèrent que la gauche en reconstruction intergénérationnelle est l’issue politique du mouvement social et des aspirations démocratiques qui n’en peuvent plus d’attendre et de se faire berner de campagne électorale en campagne électorale grâce à l’appui et la mise en scène à laquelle se prête la plus grande partie des médias possédés par quelques milliardaires et contrôlés par des mercenaires placés aux postes clefs du service public de l’information.

Celle-ci est en réalité sociologiquement majoritaire parce qu’elle est la plus nombreuse en nombre, parce qu’elle apporte et produit en réalité l’essentiel du travail et de la valeur indispensable au bon fonctionnement de la société dont on lui refuse en réalité le partage de la compréhension et du pilotage qui sont tenus à l’abri de tout processus d’accès et de contrôles démocratiques. On nous explique que c’est utopique et impossible tout en trouvant la possibilité de déployer une infinité de dispositifs et filtres sophistiqués le rendant effectivement impossible. La maîtrise et le contrôle des technologies numériques dans leurs dimensions de communication, d’influence, de contrôle sont au cœur du risque démocratique que nous encourons sans réelle expérience ni recul et dont on nous révèle toujours avec retard l’ampleur des possibilités, les enjeux et les choix possibles. C’est normal, nous ne sommes pas qualifiés. D’autres le sont et qui décident et décideront. Puisqu’ils ont les moyens financiers de se payer les meilleurs savants et spécialistes, aidés encore par des subventions publique pour