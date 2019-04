Votes blancs & Nuls… Le coup de semonce

AVOIR LE DROIT DE CHOISIR DE NE PAS CHOISIR

Par l’entremise de son cauteleux apothicaire Edouard, Le maître d’œuvre du grand blabla distille à doses homéopathiques les remèdes qu’il prescrira après le diagnostic obtenu par sa grande consultation. Outre quelques placébos comme le retour aux 80 klms/h en vente libre, aucun traitement de choc n’est à ce jour pressenti.

Certains mieux informés laissent entendre que « le recours à l’examen de la prise en compte des votes blancs pourrait être envisagé dans un délai indéterminé. » Comme disait Coluche quand on en sait aussi peu on ferait mieux de ---Je vous laisse le mot de la fin…

Ne nous berçons pas d’illusions….. Le vote blanc et le vote nul n’ont aucun avenir de reconnaissance tant que les règles constitutionnelles de la 5ème République sont en vigueur.. En effet pour être constitutionnalisée et inscrite dans le marbre, cette proposition de reconnaissance exige un vote des 3/5 du congrès, lequel compte l’ensemble des parlementaires sénateurs & députés. En terme clair cela reviendrait à ce qu’ils s’auto flagellent… Ben oui… ! Le jour où les votes blancs et nuls seront reconnus comme voix exprimées, fini les élections confortables avec 28, 35, 40 ou même seulement 18% de votes …. Il faudra, et c’est le ciment d’une saine démocratie, obtenir à minima 50,01% des inscrits. Et ça change tout…Notamment en terme de vessies qu’on croît nous faire prendre pour des lanternes au fil des campagnes électorales. Un seul député défend avec opiniatreté la reconnaissance du vote blanc. C'est Monsieur Jean LASSALLE.

Alors pourquoi attendre cette illusoire promesse d’éventuel examen…Mobilisons-nous et obtenons ce droit : « Celui de choisir de ne pas choisir ». Comment ? Par l’unique recours, autre que la violence, qu’autorise timidement notre constitution : Le droit de pétition….La demande de RIC fortement exprimée par les Gilets Jaunes et approuvée par 63% de nos concitoyens, semble déjà écartée de l’ordonnance du bon docteur Emmanuel…

Saisissons nous du droit de pétition encore présent dans l’arsenal démocratique, avant que ces Petis Marquis ne nous le confisquent, effrayés qu’ils sont au bruit de la grogne sociale qui se fait entendre.

Je n’irai pas par quatre chemins… Si vous défendez d’avoir "le droit de choisir de ne pas choisir", si vous revendiquez de "peser sur des scrutins" dont les programmes et/ou les candidats ne vous conviennent pas, alors signez ici et partagez cette pétition en Ligne…. Le vote blanc et nul sont les clés de notre émancipation…

Adressons ce coup de semonce à ce Maelstrom Politique imbu et Méprisant.

Merci d’avoir pris le temps de me lire

Ch64000 Aussi sur TWITTER 1ère fois sur la Toile et une seconde fois