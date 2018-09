Votre prénom est une insulte à la France…

Ou réponse à Monsieur Zemmour Eric.

Force m’est de reconnaître qu’outre la surprise et l’indignation passées, vos propos, Sieur Zemmour, qui semblez faire de ce genre de saillies votre fonds de commerce, m’ont amené à me poser quelques questions.

En quoi un prénom peut-il être injurieux ?

Personnellement, je n’ai jamais rencontré de personne dont le prénom m’est apparu comme une injure. Etant né quatorze ans après la libération, je vous laisse juge du nombre de prénoms qu’il m’a été donné d’entendre. Avant l’âge d’aller à l’école, un de mes vieux voisins s’appelait Adolphe ; personne n’eut jamais l’idée de lui en tenir grief car, quand ses parents lui donnèrent ce nom de baptême, le petit moustachu à grande mèche d’outre Rhin, dévastateur totalitaire et barbare de l’Allemagne puis de l’Europe des années trente et quarante, vagissait, comme mon charmant voisin homonyme, dans ses couches. Ceci amène ma deuxième question.

Peut-on faire reproche à quelqu’un du prénom qu’il n’a pas choisi ?

Quelques personnes se retrouvent, à la naissance, affublées d’un prénom peu aisé à porter, révélateur d’un curieux sens de l’humour de certains parents quand cela ne relève pas d’une espèce d’inconscience ou d’une forme de sadisme qu’on pourrait croire sortis du jeu Monsieur Madame ont un fils, une fille… Quelques exemples : une famille Desfemmes qui avaient prénommé un de leur fils Aymé, d’autres Desmarais ont appelé leur fille Eva, des Lafronde ont eu pour fils un certain Thierry et j’en passe. Le législateur a eu la sagesse de prévenir contre des état-civils litigieux, mais pas contre le ridicule ; on se souvient de cette affaire d’une famille Renault ou Renaud qui avait eu maille à partir avec le bureau du Procureur pour le prénom Mégane de leur fille, jugé péjoratif à cause de la voiture éponyme qui sortait des chaînes de montage à la même époque.

Les prénoms incarnent l’histoire de la France…

Je reprends intégralement du site de France-info votre citation, Monsieur Zemmour :

"C'est votre prénom qui est une insulte à la France. Parce que la France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire, un passé, et les prénoms incarnent l'histoire de la France."

Quelle partie de l’histoire de France le prénom Eric incarne-t-il ? Ne serait-ce pas celle du temps où les Vikings assiégeaient Paris ? De ce fait, Monsieur Zemmour, votre prénom ne constituerait-il pas une insulte à cette tranche de notre histoire ? Bien des prénoms africains, en revanche font partie de notre histoire plus récente que la tranche précitée, et de façon glorieuse ceux-là, ce sont tous les Bamba, Dembo, Famara, Issa, Kéba, Lamine, Mamadou, Samba et autres Toumane, tirailleurs sénégalais, membres du Régiment de marche du Tchad et autres, morts pour la France au cours des deux derniers conflits mondiaux. Ne vous en déplaise Monsieur Zemmour, il en en est de même de tous les Ahmed, Djamel, Ismail et Smain, des tirailleurs algériens et goumiers marocains et j’en passe, à qui nous devons d’être toujours français !! Je ne vous rappellerai juste les mots du Professeur Chaunu, lorsque, non sans émotion, il rappelait la valeur du prix du sang !

Je ne sais toujours pas s’il existe des prénoms qui soient des insultes, si certains ont plus droit de cité dans notre histoire que d’autres à vos yeux, mais une chose est certaine, Monsieur Zemmour, vos propos eux, sont une insulte.

Une insulte aux racines chrétiennes de la France, auxquelles vous devez être attaché sans doute (vous je ne sais, mais moi oui et surtout à celle de l’amour du prochain), au bon goût, à la galanterie, à la politesse, à la connaissance historique (si chère à Henri Irénée Marrou), à l’humanisme, en bref une insulte à tout ce qui fait la France, mais surtout une insulte à l’intelligence.

Soyez heureux que certains, avec des prénoms que vous n’aimez pas, qui assurément n’aimeraient pas vos propos, aient eu le courage de combattre dans les rangs de leur France pour vous garder sauve la liberté de les tenir !