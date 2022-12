Votre réveillon très écolo en 2050

Avec en tête l'idée entêtante que le changement climatique sera notre avenir. Un grand changement dans notre alimentation devient dès lors inéluctable avant même que nous fêtions l'arrivée de l'année 2050. Le but déclaré de la future révolution alimentaire étant de sauver le vivant sur la planète sans oublier de faire du commerce avec de nouveaux débouchés. Les boomers carnivores, une espèce qui disparaîtra dans quelques dizaines d'années ne sera plus là pour se plaindre qu'on mangeait mieux avant. Imaginez un seul instant au menu de votre réveillon, des insectes grillés comme amuses-bouches, puis ensuite une dégustation de petits pains de viande tofu et veau cellulaire à la sauce barbecue... Un régal, même Sandrine Rousseau n'y trouverait rien à redire ! Pour finir le dessert, avec une bûche glacée au lait de soja et fruits rouges bio.

Si vous ne voulez pas de la viande cultivée en laboratoire, vous pourrez toujours faire le choix de la viande végétale. D'ailleurs, à propos de cette viande qui serait la solution pour mettre fin à la souffrance animale, tous les chercheurs ne sont pas du même avis. D'après certaines études, "une consommation soutenue de viande in vitro peut avoir sur le long terme un effet de réchauffement du même ordre, voire plus important que la production de viande bovine". Naturellement, vous n'en doutez pas une seconde, la science va encore progresser, nul doute qu'un jour cette viande de labo sera en promo dans nos grandes et moyennes surfaces. Pour les récalcitrants qui se vantent aujourd'hui que jamais ils ne mangeront le moindre morceau de cette infecte viande fabriquée in vitro... Ils devront alors avaler une inflation de taxes sur la consommation de bétail élevé dans une ferme ; ne dit-on pas "quand on aime en ne compte pas" ses sous dans le porte-monnaie. Evidemment, pour inciter à la consommation de viande cellulaire le prix du boeuf élevé au pré va flamber. Quant à la poule au pot tous les dimanches du bon roi Henri VI, plus question d'y penser, la volaille bon marché sera devenue de l'histoire ancienne.

Maintenant si vous vous sentez plutôt insectivore, n'hésitez pas c'est bon pour la santé. 2 milliards de terriens en consomment déjà. Ces petites bêtes sont riches en protéines, lipides, oméga 3, vitamines A et B2. Une idée recette pour votre table un jour de fête, pourquoi pas une tarte aux vers Buffalo, le succès est garanti. Et si "vous n’aimez pas les insectes ? Mangez-les !"

Pour info, puisqu'il est question d'insectes, "Ynsect, qui produit des protéines et engrais naturels d'insectes, installera en 2023 une usine à Poulainville au Nord d'Amiens. 60 postes sont proposés [voire plus par la suite] en ce moment via des séances de recrutement organisés avec Pôle Emploi".

Concernant cette façon nouvelle de nous alimenter qui fait un peu genre bobo à vélo mais qui immanquablement va finir par arriver dans nos assiettes. Ne prenez pas un air dégouté devant une soupe de wakamé, les Japonais mangent 8 kg de ces algues brunes par personne et par an. Il faudra nous y faire. D'ailleurs, 83 % des Français seraient prêts à faire des efforts pour diminuer l’impact environnemental de leur assiette. Encore un voeu pieu !

Voilà de bonnes résolutions pour commencer l'année 2023 qui s'annonce particulièrement difficile, inutile de vous faire un dessin. Alors, parler de ce que nous mangerons en 2050 paraît tellement sans importance lorsqu'on regarde ce qui se passe maintenant en Ukraine et dans le monde. Faudrait-il pour autant parler que des catastrophes et des guerres ? La tradition de se souhaiter malgré tout une bonne année n'empêchera pas tous les malheurs du monde d'arriver, elle est simplement une espérance en des jours meilleurs.