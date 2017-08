Voulez-vous des chansons ?

Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles en airs...Ma collaboration en tant qu'auteur avec l'artiste Syl-Mer (Sylvain Mérezette) a donné naissance à plusieurs albums de chansons. Le dernier album à déjà deux ans. Il est en écoute gratuite (voir ci-après le lien) et il a la faveur du public si l'on en juge au nombre d'écoutes. Pourquoi est-ce que je n'en parle qu'aujourd'hui ? Je ne sais pas. J'aurais pu en faire la promo plus tôt, mais il n'est jamais trop tard. Et puis c'est encore l'été, profitons-en ! Si vous cherchez du son électrique rock, je vous recommande l'album, solo "Jimi" qui plaît aux jeunes comme aux vieux : lien vers la vidéo, En plus, ce lien pointe vers une playliste de plusieurs autres chansons écrites en collaboration avec Syl-Mer.

Si vous préférez plus nostalgique et plus poétique : L'album "La Rosée" commence par une histoire romantique : "Rosée du soir". Le texte est donné ci-dessous. C'est ici pour ECOUTER L'ALBUM.

ECOUTE ET TELECHARGEMENT GRATUITS

Des thèmes plus gais sont présents, j'ai une petite préférence en ce moment pour la demoiselle à l'ombrelle au clair sourire du ciel d'avril qui par quelques tours d'ombrelle me fit un poisson d'avril. C'est le titre 3, "le nombril".

Rosée du soir

I

C'est l'heure de la rosée du soir,

Phénomène qu'on croit accessoire

Mais dont les gouttes cristallines

Se déposent en couche câline

Sur la planche des balançoires

Empêchant les grands d’s'y asseoir,

Et réservant l'escarpolette

Aux enfants qui font des pirouettes.

II

C'est l'instant de la rosée fraîche,

Phénomène qu’on croit dérisoire

Mais qui lisse la peau des pêches,

Et qui allège l’arrosoir.

Elle pare les roses de larmes

Si tendres qu’elles rouillent les armes.

Et tout en suspensions légères,

Elle rend caduques toutes les guerres.

III

C'est l'heure de la rosée du soir,

Phénomène qu'on croit négligeable

Mais qui vient comme un encensoir

Rendre tout rêve envisageable.

Et c’est l’heure où je viens m’asseoir

Sur notre banc dans notre square.

Sur mon visage quelques gouttes

S’écoulent : de la rosée sans doute…

Sur l'album, il y aussi un titre, "Rivière mon amour" où je raconte une idylle avec une rivière :

Rivière, sois ma bien-aimée !

Tu sais combien j'aurais aimé

Couler en ton sein aisément

Vivre liquide ! Vivre fluide ! Entre tes rives...

Autres collaborations artistiques :

Stéphane Bersier (son site) : Pour Stéphane, j'ai écrit des textes comme "Ce que disent les amoureux" mais aussi cette bonne farce "Racailles", "le portrait de Dorian Gray" (" ! Jeunesse, jeunessse, je n'espèrais pas tant..."), le Talus d'Apollinaire (ou comment le poète s'est pris un éclat d'obus), le gardien de phare. J'ai un petit faible pour cette vidéo qui contient la chanson "La lavandière". C'est une chanson toute simple, légère et nostalgique à la fois, dont les paroles me sont venues en longeant le chemin de halage de l'Odet à Quimper.

Pierre CTRB : J'ai aussi collaboré avec Pierre. Le style est plutôt sud-américain, genre bossa nova. Il a mis mon texte "avec moi tu auras"

AVEC MOI TU AURAS ( P.COSQUER "Taverne" /PIERRE )

Avec moi tu auras

des aurores en or

un chevre-feuille en feuille

des primevères en hiver

un pamplemousse en mousse

une baleine en laine

des éléphants enfants

des soupirants en rang

des princes qui en pincent

des vertiges en fleur

et des fleurs en tige ...

Avec lui tu auras

des empires en pire

des pissenlits salis

un chapeau en peau

l'équinoxe en inox

des demeures où l'on meurent

des ventriloques en loque

des molosses en os

des frontières en pierre

des écrivains très vains

et des matins éteints ...

avec moi tu auras

des Honfleur en fleur

des farandoles à Dôle

des fous-rire à Vire

un magicien ancien

Des casinos Enghien

Des sardanes à Vannes

Des vannes à Cannes

Du festival à Val

Du soleil au Teil

et un savoir faire en fer

avec lui tu auras

des je te quitte en kit

des coups d'estoc en stock

du bois de teck en toc

un marquis en kaki

un baron Empain

Des regards hagards

Des fêtards en retard

Une pluie de parapluies

des lendemains sans fin

des cerfs volant sans vent

Et des tourments quand il ment ...

Avec moi tu auras

Mes yeux au fond des yeux

mes mains contre tes mains

Des dessins sur tes seins

des je te tiens, tu me tiens

du sex appeal sans pile

des baisers embrasés

des corps à corps encore

des caresses sans cesse

des cunnilingus en sus

et j'arrete là mais j'en passe

avec moi tu ... SERAS !

Ce dernier texte étant lu, il respecte la musique des mots. Mais la poésie n'est pas la chanson. A titre de comparaison, je vous livre deux de mes poèmes publiés sur la toile en 2012. Vous pourrez constater que le musique et le rythme des sons ne sont pas les mêmes, les styles étant aussi très différents. La chanson, ce n'est pas de la poésie !

Savoir reverdir

Nous avons répandu des hirondelles sur vos plaines.

Des bateaux sur les prolongements de vos mers.

Nous nous aimons en boucle à l’ombre des baisers,

à l’ombre des bateaux.

Nous nous aimons assez pour grandir au fil des jours.

Sans doute sommes-nous transportés d’étincelants désastres.

Mais nous n’appartenons pas à ces hommes modernes aux argileuses ramures.

Ils ne savent pas jouxter les étoiles ; ils ne savent pas reverdir.

Hommes de rien

Homme de rien, homme d’éphémère, tu as perdu toute romance.

Tu t’en vas loin dans le silence, si loin de la confiance.

Je me souviens des jours bercés par la mélancolie de tes rêves taris.

Nous ne sommes plus la flamme que nous avons été.

A tes côtés j’avais aimé jaillir.

Et, par un exceptionnel Jour de Vie, j’ai respiré l’étincelle de ta présence.

Donne-moi seulement un peu de ton être à son commencement.

Lumineux, je reviendrai dans mon existence comme à ma première naissance.

Vis tout de suite,

Vis maintenant !

Vois avec tes oreilles !

Ecoute avec tes yeux !

Il n’y a pas de temps pour le soleil.

Il n’y a pas longtemps pour être heureux.

5 avril 2012

Bonne écoute et profitez bien de l'été, les cigales !