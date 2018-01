Vous avez aimé 2017, vous devriez adorer 2018

Article atroce, écrit par le plus méchant des hommes, assurément.

Quelle que soit la chaîne d’information française que je puisse regarder, je n’entends, concernant notre bien-aimé Président de la République, que des éloges. On connaît le mot de Boileau à propos de Malherbe : « enfin, Malherbe vint ». Eh bien, avec Macron, c’est la même chose, Très loin à l’horizon, avant même que nous pussions le voir, il était en marche, il venait, il est là désormais pour notre bonheur quotidien. Il est comme le beurre ou le Nutella sur les tartines du petit déjeuner. Que fait Siatom ? Il crache sur nos belles tartines.

Partout des femmes courageuses se lèvent, dénonçant les propos sexistes ou salaces, les mains aux fesses, un long esclavage qui a fait d’elles, ontologiquement et pour l’éternité, les malheureuses victimes de la moitié la plus pourrie de l’humanité. Que fait Siatom, membre pourtant de cette infecte moitié ? il rigole.

Grâce à Macron-le-Grand, la France désormais à l’abri sous la puissance tutélaire de Rohani et d’Erdogan, deux immenses figures de l’idéal démocratique et des droits de l’homme au XXIe siècle, est en passe de retrouver un peu de sa grandeur d’autrefois. Grâce aux missiles récemment vendus à la Turquie, celle-ci pourra enfin se débarrasser de ces salauds de Kurdes, exterminer jusqu’au dernier ces barbares qui sont pour elle, comme autrefois les Arméniens, la pire des menaces.

Vous ne voyez donc pas, Siatom, la nécessité de la plus franche collaboration avec ceux qui, dans le monde, luttent pour la liberté ? Vous voici devenu l’ennemi déclaré de notre génial dirigeant, des femmes libérées, et par voie de conséquence, de la Turquie et de l’Iran. Vous êtes l’ennemi du monde entier et votre propre ennemi. C’est que votre crime ne restera pas impuni, et le nom Siatom, qu’on ne parviendra même pas à oublier, restera « dans la race future,/ aux plus cruels tyrans, la plus cruelle injure », pour parler comme Racine évoquant Néron.

On avait déjà Erostrate et Néron. En plus, on aura désormais Siatom.