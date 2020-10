Vous avez bien dit caricature ?

La question n’est pas, à mon niveau, de savoir par qui réellement a été assassiné ce professeur qui tentait de faire son métier dans des conditions plus que délicates, au vu de l’état de délabrement de notre société et de la perte du lien social qui est censé la faire exister de manière harmonieuse. D’ailleurs l’auteur désigné/présumé a été éliminé/neutralisé donc on peut dire « instruction close » !

Depuis quelques mois maintenant la violence « gratuite » est devenue quotidienne, les agressions sont des « incivilités » et chaque personne tuée a, selon la presse, très souvent quelque chose à se reprocher ! Plus grave encore, les auteurs de ces agressions ne présentent en général aucun sentiment de culpabilité. Chacun d’entre nous peut désormais rencontrer ces « Orange mécanique » au détour d’une rue, à la sortie d’un magasin, dans le métro, la police n’étant en général jamais là où c’est dangereux pour le citoyen lambda, ou pour elle.

Nous en sommes donc au stade où les forces de l’ordre ne sont pas présentes là où il y a du désordre mais seulement là où il y a de la contestation. Donc la manifestation non autorisée des Gilets Jaunes à Lyon le 17 octobre s’est terminée par des arrestations de manifestants et des heurts, celle du 18 octobre à Paris sponsorisée par tous les partis politiques redevenus « tous Charlie et pas d’amalgame » a démontré qu’il n’y avait strictement aucun lien entre le nombre de participants et le risque de pandémie et de transmission du coronavirus, comme quand on s’entasse dans le métro !

Selon la Dame Schiappa l'islamisme "prospère sur la bêtise, l'ignorance, l'endoctrinement, la haine" ... le covidisme également, il suffit de regarder régulièrement „télé marionnette”, lieu où on traque les dérapages et où on apprend la bonne parole, le geste salvateur, la distance sociale ! Cette même Dame Schiappa en oublie le christianisme, le judaïsme, enfin tous les trucs en „isme”, car au fil des siècles il n’y a pas eu que les musulmans qui ont massacré au nom de la religion ou de notre devoir à éduquer „les autres” ... apprendre aux autres la démocratie à grands coups de baionnettes, ça avait aussi de la gueule !!!

j’ai déjà écrit sur Charlie Hebdo, cet ersatz de Hara-Kiri, donc je ne m’étendrai pas sur le sujet mais simplement sur le fait que le professeur assassiné l’a été pour avoir choisi de prétendues caricatures faites par cette revue prétendue satirique. J’ai personnellement beaucoup de mal a trouver quelque chose de type caricature satirique quand je vois un dessin avec la zézette à Jésus ou le trou de balle de Mahomet, on peut effectivement blaguer de tout et sur tout, même avec des gens qui ne sont pas de notre avis, mais encore faut il que nous soyons dans le registre de la blague, et en l’occurence de la caricature.

Aussi je vais m’en remettre à ceci, comme base de raisonnement :

1/-La plupart des États européens incluent un cours d'éducation religieuse obligatoire dans les écoles publiques (mais généralement associé à une possibilité de dispense). La France se distingue par l'absence de discipline spécifique, l'enseignement du fait religieux étant dispensé à travers les disciplines existantes par un enrichissement des programmes (cf. Rapport Debray en 2002).

2/- Caricature - Définitions du Larousse :

-Représentation grotesque, en dessin, en peinture, etc., obtenue par l'exagération et la déformation des traits caractéristiques du visage ou des proportions du corps, dans une intention satirique.

-Image infidèle et laide, reproduction déformée de la réalité : Ce compte-rendu est une caricature de ce que j'ai dit.

-Personne très laide, ridiculement accoutrée ou maquillée.

Nous avons en France des caricaturistes de talent, des gens qui arrivent à faire du « grotesque » sans sombrer dans le « vulgaire et l’insulte », et la caricature est dans ce cadre-là un instrument de la liberté d’expression au même titre que le droit à critiquer, lequel droit semble être tombé en désuétude au niveau de nos médias : « sans la liberté de blâmer il n’est point d’éloge flatteur » (Beaumarchais).

Voici quelques exemples de caricatures où l’auteur, mon ami Bogdan Petry, citoyen roumain, avec talent et souvent une certaine malice, a su pointer des traits de caractères, une certaine actualité, des défauts, des caractéristiques, voire plus …

Le président roumain et son épouse

Ce professeur aurait pu choisir ce genre de caricatures pour aborder la liberté d’expression, faire travailler ses élèves sur ce qu’ils voient, les aider à comprendre le sens de tel ou tel ajout, sans devoir prendre comme éventuelle précaution oratoire que le cours, à ce moment-là, n’était plus obligatoire ! Il s’est manifestement mis, sans probablement s’en rendre réellement compte, en situation de risque et sa hiérarchie n’a apparemment strictement rien compris à la gravité de la situation et n’a pas été fichue de le soutenir ou le protéger ! Ceci étant dans le domaine de l’immigration et des fanatismes nos politiciens depuis des décennies n’ont soit rien compris, par bêtise, soit rien fait, par lâcheté, soit …

Monsieur Paty en est mort, sa hiérarchie va demeurer protégée, promue, éventuellement recasée, et nos politiciens usent de ce sordide fait divers pour se faire remarquer à la Matamore : vous allez voir ce que vous allez voir, on a 15.000 islamistes, on en vire 231 « pour l’exemple*1 » !

Au fait, quand on les a accueillis, ils étaient déjà radicalisés ou bien … ?

*1 - Bien entendu ce serait utile et normal de savoir de quand date exactement cette décision d’expulsion, pour neutraliser toute interprétation de type comploteur car le bruit court que c’était déjà dans Le Figaro le 14 octobre…et aussi savoir comment cela va se négocier avec les pays destinataires en ce qui concerne les « laisser passer consulaires » pour que ces gens soient autorisés à « rentrer au pays »

Nota : en lien cet article qui date un peu mais parle des banlieues :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/qu-avons-nous-fait-de-nos-190371