Vous avez dit amour ?

Les religions ont un problème envers les animaux.

Je me suis postée à l'entrée du "duomo" de Modène, ma petite chienne bien calée dans une écharpe nouée autour de moi. Nous nous sommes fait rabrouer avec arrogance par un gardien, imbu de son petit "pouvoir" sur qui entre ou non dans ces lieux.

François d'Assises fait bien partie de ceux que l'Eglise catholique a sanctifié. Il parlait aux animaux en les considérant comme ses frères. Il prêchait pour eux. A quel titre les églises contemporaines s'arrogent-elles le droit de discriminer des êtres ?

La Torah estime Noé parce qu'il a pris soin des animaux, parce qu'il a assumé ses responsabilités d'humain envers eux. Or, les synagogues n'accueillent pas les animaux. Les religieux parlent carrément d'"impureté" !

Je me rappelle avoir été invitée par un pasteur évangélique dans son temple. Il y avait aussi convié mon chien qui, à ses yeux, est une personne de la création au même titre que les autres.

Le bouddhisme, quant à lui, considère l'animal sensible comme l'humain. Il lui reconnait le droit au bonheur. Le monde animal appartient au samsara, le cycle de vie.

Religion ... relier. En-dehors du bouddhisme, les différentes fois ont bien oublié ce lien entre tous. C'est avant tout le cas de l'Occident. Elles ont oublié que nous sommes tous dépendants les uns des autres, plantes, animaux, humains. Seuls les humains commettent cette erreur. Ils ont oublié la part sacrée des animaux pour se complaire dans la vénération des reliques et le fétichisme. Mais, ils rient des rituels des peuples premiers.

Les religions occidentales ont conforté l'homme dans sa conviction erronée de supériorité.

Et plus le temps fait cortège, plus l'humain s'enivre de sa propre réalité. Il veut des lieux de culte bien propres, où l'on murmure et il parle du Moyen Age comme d'une période obscure, alors qu'à cette époque, les cathédrales bruissaient des conversations des rencontres impromptues et des animaux qui s'y promenaient, sous le regard, pour les croyants, d'un créateur qui, selon toute cohérence religieuse, ne doit pas établir de différence hiérarchique entre les êtres.

Françoise Beck