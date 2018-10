Vous avez dit « harcèlement » ?

. Les cartes sont brouillées par les paradigmes. Liberté, pornographie, perte des modèles d’identification.

-Les sept nains dans la forêt n’oseraient plus sauver Blanche-Neige, de peur qu’on les prenne pour Fourniret.

-Comment un enfant peut il se construire une image de la sexualité entre des injonctions souvent contradictoires : Le sexe vu comme une hygiène et un exercice corporel, au même titre que se laver les dents chaque jour. Mais aussi comme le but inavoué de tous ceux qui vous croisent dans la rue, et qui n’ont qu’une envie, vous la mettre. Ne parlons pas des maladies sexuellement transmissibles, et des tics qui tombent des arbres et qui vous niquent.

-Se méfier des mecs qui ne sont que des prédateurs, amateurs de tournantes en bande ! -Apprentissage de la sexualité à travers des scénarios pervers et de domination, à l’âge ou auparavant on lisait les club des cinq.

-Mise en exergue et valorisation du rôle de la victime, mais aussi de celui ou celle qui fait le buzz. Etre vu à tout prix est en effet un but et une conséquence de ce monde en réseau partouzard.

- Méfiance pathogène de toute interpellation, vue comme une tentative au mieux de s’introduire dans la vie personnelle, au pire comme une tentative de viol, au moins au niveau du symbolique. Ce qui a l’avantage pour cette dernière version de remettre le symbolique au premier plan.

-Paranoïa concomitante, avec volonté de faire monter l’affaire en justice, et d’obtenir réparation. Ce qui nous ramène au statut de victimes, sans tirer la carte de chance ni de communauté, ni passe par la case prison.

Donc, avant d’aller compter fleurette à la bergère, prenez une assurance, contactez un avocat, et signez avec elle un objectif et un échéancier qui devra être signé par les deux parties, en deux exemplaires.