Vous avez dit « progrès » ?

Face à l'e-book, le livre papier résiste plutôt bien...

Tant mieux ! Rien de mieux que ce plaisir de tourner les pages, de toucher le papier, de sentir l'odeur de l'encre...

Rien de mieux que ce plaisir de lire sur un support qui n'est pas agressif pour la vue.

Les écrans sont partout et fatiguent vite le regard : lumière trop vive, couleurs criardes...

L'oeil a besoin de se reposer sur une feuille de papier mate.

Le livre n'est-il pas un objet unique, par sa forme, ses couleurs, ses dimensions, le grain de son papier ? L'e-book est, à l'inverse, impersonnel, froid, glacé.

Le terme lui-même "e-book" qui nous vient de l'anglais me hérisse...

Mais d'autres "progrès" nous entraînent, eux, vers de véritables régressions...

Si le livre résiste bien, si les librairies restent encore des lieux vivants, en revanche, le téléphone fixe est voué, lui, à disparaître.

Orange a annoncé la fin de la commercialisation des lignes de téléphone fixes RTC (Réseau de Télécommunications Commuté), prévue le 15 novembre prochain.

Le nouveau réseau nécessitera une alimentation électrique : comment communiquer en cas de panne ?

Pour nombre de personnes plus ou moins âgées vivant dans des coins un peu reculés, villages ou hameaux, une panne d'électricité les isolera un peu plus et en cas d'urgence médicale, ils en subiront les conséquences dramatiques.

Est-ce là un progrès ?

Dans un autre domaine, la TNT nous promettait de magnifiques images : la TNT, Télévision Numérique Terrestre, est une technologie de diffusion qui permet de recevoir la télévision numérique par une antenne râteau.

Mais combien de mauvaises surprises nous réserve cette technologie !

Images qui se figent, qui se fracturent, écran noir qui s'affiche : "no signal"...

Et dans ce cas, on ne nous laisse pas le choix : on nous impose ces nouvelles technologies.

"On n'arrête pas le progrès...", dit-on souvent.

Mais s'agit-il vraiment de progrès ?

Notre monde est celui de l'innovation permanente : chaque jour, naissent de nouveaux smartphones, de nouveaux écrans de plus en plus sophistiqués.

C'est la marchandisation du monde qui l'exige... Il faut innover pour vendre...

Une telle fuite en avant paraît inquiétante...

