Vous avez dit « Scrabblosophie » ?

Ma passion étant le scrabble depuis plus de quinze ans, j'ai concocté en 2018 un texte ancré dans ce monde bien particulier du scrabble duplicate. Bienvenue à tous ceux qui connaissent déjà cet univers et à ceux qui le découvrent. Le championnat du monde 2020 qui devait se tenir à Abidjan a été annulé tout comme Vichy 2021 et une grande partie des tournois, victimes collatérales de la pandémie. Les aficionados désespèrent de pouvoir recommencer à taquiner les "caramels" (surnom affectueux donné aux lettres du jeu).

- Ah, comme ça ? tu joues au scrabble ?

- C’est bien ce que je viens de te dire ….

- Scrabble, comme scrabble ? Entre le jass et le loto ? Mais enfin, t’es pas sérieuse !

Et voilà, c’est encore reparti pour un tour. A écouter certaines personnes, je suis entrée dans une secte le jour où j’ai commencé le scrabble : ça coûte - en inscriptions, en hôtels et voyages (parce qu’évidemment le prix d’un week-end de ski c’est peanuts ?) -, ça vous rend indisponible pour jouer les baby-sitters le week-end, et surtout aucun antidote n’a encore été trouvé à ce jour.

Jouer aux échecs c’est le summum, les jeux de cartes c’est plutôt vu comme étant de bon aloi avec une mention spéciale pour le bridge (sachez que je n’ai pas le moindre début d’un commencement d’idée des règles mais pourquoi donc le mot « snob » me vient de pair avec celui de « bridge », ça doit être la faute d’Agatha Christie), mais le scrabble, voyons ! Un peu de sérieux ! Cette occupation juste digne d’une mamie radoteuse dans son home, et j’ai le culot d’en faire l’apologie.

Et pourtant …. la pauvre Terrienne que je suis y a trouvé un sens, une interprétation toute personnelle de la vie et de la société. Combien de fois ai-je entendu : « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es », « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai …. », « Dis-moi ce que tu détestes et … ». Et bien voilà, cette ritournelle je l’ai mise à la sauce scrabble, plus précisément à la sauce scrabble duplicate.

Voilà une façon de jouer qui fait partir tous les joueurs à égalité au premier coup : les mêmes lettres, les mêmes possibilités et en face l’infaillibilité d’un ordinateur et le regard impartial des juges.

Et dès ce premier coup, les tempéraments se dévoilent, les dons également : la vie est souvent injuste, et au scrabble aussi, il y a les étoiles filantes qui en une fraction de seconde rejoignent la perfection et les petits artisans qui, brique à brique, construisent une solution pour tirer honorablement leur épingle du jeu. Il y a les casse-cou : ou ça passe ou ça casse, mais le problème c’est que la casse de ce premier coup (ou de l’un des suivants) va plomber le jeu jusqu’à la fin, et il va falloir assumer … ou pas. Il y a les fébriles, les anxieux, qui doutent de tout, et pourtant il faudra bien qu’ils se décident à choisir un chemin, une solution, car ne pas choisir, c’est perdre à coup sûr.

Et puis vient le deuxième coup, le troisième, et tout s’enchaîne et se complique, il y a tellement de choix, de possibilités, le temps passe vite, il faut examiner toutes les options, en choisir une, surtout, surtout ne pas se tromper, ne pas se fourvoyer, garder le cap, ne pas rater sa partie : l’artisan continue studieusement son œuvre, l’étoile filante devient comète toujours plus haut, toujours plus loin, le casse-cou se dit qu’il a déjà abusé et qu’il va se tenir tranquille, en tout cas pour le moment, l’anxieux, et bien lui. il ne va pas mieux et ça ne risque pas de s’arranger.

Et que dire des solutions trouvées par les joueurs ? Personne ne les connaîtra, à part leur juge qui les accepte toutes du moment qu’elles existent ; la sanction, elle, frappera, plus ou moins méchamment tout joueur égaré hors des chemins autorisés. A choix égal, l’un optera pour « COUPLE » et l’autre pour « COPULE », qu’est-ce que cela dit de chacun d’eux ? Il y aura peut-être autant de « RETEINTE » que de « REINETTE ». Mais qui verra « ETERNITE » ? Et pourquoi ?

Les coups se suivent, la grille se remplit, l’espace se restreint tout comme le champ des possibles, le temps file, la partie est presque terminée. La comète est maintenant extra-terrestre, plus rien ne devrait l’atteindre tellement elle s’est éloignée de tous. Mais attention, jusqu’au dernier moment, jusqu’à la dernière sonnerie, elle peut tomber victime d’un tirage sournois qui la mettra au sol.

L’artisan, le casse-cou et le bileux arrivent à la fin de leur parcours et chacun à sa façon aborde la dernière ligne droite, plonge dans l’après-partie, ce moment doux-amer où l’on se remémore la partie qui vient de se jouer, celui où on la réécrit avec des « si » et des « pourtant » et des « j’aurais dû », on est fier de soi ou pas, content ou pas, blasé, l’air de rien, envieux de ceux qui ont mieux réussi ou heureux pour eux, tout un microcosme dévoilé par la … scrabblosophie. Évidemment ce n’est pas du tout ODS mais j’assume, car il y a un monde de sagesse à cueillir dans le scrabble et la mamie avait tout compris.

Alors, oui, dis-moi comment tu joues et je te dirai qui tu es …..

Naëlle Markham

NB : L’ODS est le dictionnaire officiel du Scrabble

P. S. du 30.10.2019 Aix-les-Bains

Dans ce panel, j’aurais aussi pu parler des tricheurs. Cette métaphore s’applique tout autant à eux. Mais je préfère ignorer ce genre de personnages, dans la vie comme au Scrabble.

P.S. du 02.08.2021

Ces prochaines semaines, ces prochains mois, quels que soient nos choix, il nous faudra assumer le fait qu'ils nous suivront jusqu'à la fin de la partie... Des pressions phénoménales et inédites, de véritables chantages pour aboutir à "un consentement libre et éclairé", et pourtant on nous dit qu'on nous laisse le choix ? Vraiment ?