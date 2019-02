Vous avez prévu quelque chose ce Week end ?

… ou le prochain ?

Que la Justice majusculaire soit au service des puissants n’est pas un scoop, qu’elle obéisse au pouvoir, c’est de toute éternité, mais tout de même, n’y a-t-il aucun humain en prétoire ? Hormis les accusés ?

J’ai trouvé cette petite liste intéressante :

«

SAF Syndicat des Avocats de France

12 février 2019

Au quatrième mois de mobilisation du mouvement des Gilets Jaunes, les avocats intervenant aux côtés des manifestants, en garde à vue ou dans les prétoires, peuvent légitimement se poser la question.

En effet, parallèlement aux violences policières, qui discréditent définitivement la doctrine française du « maintien de l’ordre », s’ajoutent désormais les violences judiciaires, commises dans le cénacle moins « engazé » mais finalement tout aussi anxiogène des tribunaux.

Ainsi les parquets requièrent-il, sur ordre de la garde des Sceaux – dont la circulaire du 22 novembre 2018 constituait déjà un appel à la répression pénale la plus sévère – de lourdes peines de prison à l’encontre de tout prévenu assimilable, de près ou de loin, à un « Gilet Jaune » : prison sans sursis pour des « primo-délinquants », mandats de dépôt, lourdes amendes, interdictions de manifester et interdiction des droits civiques privant opportunément du droit de vote aux prochaines élections.

Trop souvent les tribunaux leur donnent satisfaction !

Pourtant, nous constatons chaque jour que les dossiers sont très souvent vides et/ou approximatifs :

– absence quasi systématique de procès-verbal d’interpellation, remplacé par une fiche de mise à disposition, sorte de QCM, dont bien souvent n’est versé au dossier que le recto !

– condamnations massives pour « participation à un groupement en vue de la préparation de violences et de destructions », infraction « tarte à la crème », permettant de condamner des manifestants pour leur simple participation à la manifestation, dès lors qu’ils ont été interpellés à un moment de tension avec les forces de l’ordre.

– peines complémentaires d’interdiction de manifester alors même que l’article L211-13 du code de la sécurité intérieure limite à des infractions très précises la possibilité de prononcer une telle peine. Pour mémoire, de 1995 à octobre 2018, seules 33 personnes ont été condamnées à une peine complémentaire d’interdiction de manifester. Depuis novembre 2018, plusieurs centaines de Gilets Jaunes ont été condamnés à cette peine complémentaire !

Menées en un temps record, ces procédures répondent à un double objectif : augmenter le nombre de déferrements / condamnations et « neutraliser » les Gilets Jaunes.

Le SAF dénonce le traitement judiciaire subi par les Gilets Jaunes, déjà soumis à des violences policières sans équivalent dans l’histoire récente des mouvements sociaux.

Cette violence judiciaire marque une nouvelle dérive dans la criminalisation d’un mouvement social, laquelle ne fera qu’abîmer davantage la confiance des citoyens dans leur Justice.

Moins de justice sociale, plus d’in-justice pénale, est-ce l’État de droit que nous voulons ? »

Alors, ce samedi on y va tous réclamer un peu de Justice en ce pays ? Ou bien on laisse faire, on s’en fout ? jusqu’à ce que ça nous tombe dessus ça n’arrive qu’aux autres ?!

C’est sûr que lorsque l’on a vécu la Justice à ses dépens, on est plus sensible au sort du boxeur et de tous ceux qui sont emprisonnés pour être sortis défendre nos intérêts à tous ; sûr aussi qu’en d’autres temps ou d’autres lieux, c’est par dizaines qu’on aurait forcé les tribunaux pour se constituer prisonniers.

Quelqu’un aurait-il une autre idée pour leur faire parvenir notre soutien, notre amitié, notre solidarité ? Sinon tous dans la rue derrière ce mot d’ordre : Justice !

...et puis tout ce qu’on voudra pour qualifier Belloubet !

Je nous souhaite à tous le courage de rompre nos digues d’habitudes et de remporter vite la victoire qui sera bonne pour tout le monde.