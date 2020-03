Vous êtes infirmière à l’hôpital ? Déménagez svp !

Incroyable de sottise et de lâcheté ! Louis-Ferdinand Céline citait en son temps la vilenie et la sottise d'une partie du peuple aigri et immature. En temps de crise, ce phénomène se reproduit en France comme ailleurs.

Ainsi, une brave aide-soignante toulousaine, qui rentrait de sa journée de combat contre le coronavirus à l'hôpital, au chevet des malades, a eu la déségréable surprise de trouver un mot surréaliste sur sa porte. Un voisin, anonyme comme il se doit, lui a adressé un courrier pour lui démander de déménager car elle menacerait la santé du voisinage ! Oeuvre d'un idiot alcoolisé, d'un désoeuvré ou de l'idiot du quartier ? La brave aide-soignante est allée au renseignement sans succès, aucun de ses voisins n'a assumé cet écrit...

Ses collègues, usés par des heures de travail pour un salaire modique, étaient parait-il furieux, au point d'envisager une visite d'explication auprès du voisinage de leur congénère. Un cas à part, au sein d'une France solidaire par ailleurs avec son personnel soignant ? Hélas, non.

Un rapide tout d'horizon du web en ce 25 mars 2020 nous apprend qu'à Lannion (22), une infirmière a eu droit à un mot sur son pare-brise l'invitant à garer plus loin son véhicule, de la part d'un(e) autre imbécile qui, en plus de ne pas respecter le confinement, harcèle sa voisine sans signer ses idioties. A Paris, l'appel à loger une autre infirmière a été suivi par un brave citoyen des beaux quartiers qui lui a loué, pour une somme modique, un appartement. Heureusement qu'il y a encore des gens sensés et humains. Hélas, le voisinage de la cage d'escalier l'a fait détalée, menaçant de procès le courageux propriétaire. On se demande quelle attitude ils adopteront quand ils attendront des heures pour se faire soigner à l'hôpital, faute de personnel soignant ? Qui aurait aimé être leur voisin sous l'occupation allemande ? Ne pourrait-on pas responsabiliser ces bourgeois individualistes en les obligeant à donner quelques heures de leur temps libre pour aider à la toilette des malades du coronavirus dans les hôpitaux, eux qui vivent de leurs rentes et qui n'ont jamais travaillé pour beaucoup d'entre eux ?

Ces trois exemples de la bêtise humaine en temps de crise, sans qu'aucune poursuite judiciaire ne soit (pour l'heure) engagée à l'encontre de leurs auteurs, repliés sur eux-mêmes et peu soucieux des principes républicains d'entraide et de solidarité, témoignent d'une société rongée par le chacun pour soi et l'absence de reconnaissance du travail d'autrui. Si la crise du coronavirus permet de remettre cartes sur table pour la question de la solidarité, c'est un mal pour un bien. Le courage et l'esprit de résistance doivent l'emporter sur la lâcheté et la stupidité !

Source de la photo : https://actu17.fr/coronavirus-aide-soignante-a-toulouse-ses-voisins-lui-demandent-de-demenager-par-peur-du-covid-19/