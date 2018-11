VOUS êtes le système

Ah, c'est toujours si amusant de voir les gens s'agiter, critiquer le "système". Mais au fait, c'est quoi le système ? Pourquoi tout le monde est contre le "système" ?



Dans notre société, il y a les maîtres et les esclaves. Certes, on ne dit pas "esclave". Non, on dit "citoyen", "salarié". Aller, passons sur les mots ronflants et hypocrites pour masquer la réalité que personne n'a envie d'entendre.



Le monde s'écroule. Qui ne sent pas cette atmosphère d'effondrement ? Ce malaise de la civilisation. Ce monde malade. Mais regardez simplement : regardez ces villes qui tombent littérallement en ruine, ses habitants comme des moutons ultra-stressés, malades, empoisonnés, le cancer, la malbouffe, la destruction de l'environnement, l'air vicié, l'eau polluée, la nourriture, ce poison quotidien qu'on nous force avaler, les lobbys qui nous détruisent, les embouteillages, se lever chaque jour pour faire son esclave et être content de son pseudo-confort et "cotiser pour la retraite". Mais reveillez-vous, dans 60 ans, après cinq ou six krach financiers, faillites de l'état et la robotisation totale du travail, vous croyez vraiment que l'état déjà totalement en faillite en aura encore quelque chose à faire des gens qui cotisent aujourd'hui ? S'ils ne sont pas morts de toutes les nouvelles maladies qu'ils vont nous inventer, s'ils ne sont pas morts de la lente maladie qu'est cette société. Travaillez, consommez, étudiez. Pas pour être plus intelligent, mais pour voir votre QI diminuer, pour élever une génération avec la télé et les séries. Ah ces êtres humains. Tellement stupides qu'ils ne voient même pas qu'ils sont stupides et que tout ce qu'il font les mène à leur propre destruction. Ces zombies drogués et malades qui reproduisent chaque jour la même routine infernale.



Y a-t-il un mécanisme s'alarme, quelque chose pour réveiller les zombies avant qu'ils n'atteignent le précipice ? Oui, tout leur corps et leur esprit les avertit, ils sont en "burn-out", ils sont en dépression. Mais il "faut bien vivre", alors ils noient ces signaux d'alarmes sous des anti-dépresseurs, de la drogue, etc. Pour le plus grand bénéfice des mêmes qu'ils servent.



Ce système nous broie, nous détruit. Mais ce "système", il a deux faces. Il y a les maîtres et il y a les esclaves. Qui est responsable ?



Certes la classe dominante a le pouvoir et semble donc à priori responsable. Mais que dire des esclaves ?



“Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.” disait ce bon vieux Einstein.



Mais personne ne va jamais dire ça aux esclaves : c'est de votre faute. Regardez ces manifestations du 17 novembre, avec déjà tous les chiens d'hommes politiques à caresser les esclaves dans le sens du poil.



Jamais personne pour dire la vérité.



La vérité, c'est que le système c'est VOUS. Ce système que tout le monde déteste, ce système qui nous opprime, vous en n'êtes certes pas la tête. Vous êtes ses bras, ses mains, ses jambes. Sans vous, il n'existerait pas.



Sans votre crédulité, sans votre bêtise, sans votre soumission, sans votre paresse, sans votre complaisance, il n'existerait pas.



Les "puissants" vous regardent de haut ?



Pour reprendre La Boétie : Ils ne sont grands que parce que vous êtes à genoux.



Ces policiers qui iront bloquer les manifestants, c'est vous. Ces consommateurs qui engraissez les entreprises qui vous exploitent, c'est vous. Ces crédules qui continuent à croire l'histoire, les médias, tout et n'importe quoi parce qu'un "expert" en costard ou en blouse blanche l'a certifié, c'est vous. Ces gens qui ne veulent rien changer parce qu'ils préfèrent le passé, c'est vous. Ceux qui préfèrent être esclaves qu'être libres, c'est vous.



Chaque fois que vous achetez, que vous travaillez, que vous interagissez avec ce système, vous en devenez un agent. Alors oui c'est compliqué. Qui a dit que c'était facile ? Facile d'être libre, à commencer par être libre de penser. Non ce n'est pas facile.



« Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » - Bossuet



Comme c'est facile de toujours remettre la faute sur les autres. Les politiciens, les banquiers, le "système". Mais c'est vous le système.



Vous êtes la cause du problème.



"On ne résout pas un problème avec les modes de pensées qui l'ont engendré" - Einstein



La chaîne d'un esclave possède toujours deux côtés. Les maîtres sont autant enchaînés aux esclaves que les esclaves aux maîtres.



Leurs richesse, leur pouvoir vient de vous, vous tous qui vous levez chaque matin pour eux au lieu de vivre pour vous.



Ils sont bien trop malins n'est-ce pas ?



Mais comment font-ils ? Simplement avec des 1 et des 0 dans des ordinateurs, c'est comme ça qu'ils contrôlent tout le monde ?



Si les dictateurs du passé revenaient sur Terre, si les Scylla et les César voyaient ça, alors ils pourraient bien rigoler. Quoi ? C'est avec ça qu'on les soumet ? De la télé et des voitures ? Sérieux ? Et dire que ces types ont bâti des empires par la force, aujourd'hui on a "facebook", "tinder", etc. pour tenir en esclave des millions de gens, c'est pas magnifique ?



Le simple pouvoir de l'argent, qui n'est plus que du virtuel. Que croyez-vous que valent ces 1 et ces 0 de votre compte en banque sur une île déserte ?



Tous ces puissants qui vous exploitent ne sont puissants qu'en 1 et 0 sur des comptes en banque, parce vous l'acceptez, parce qu'au fond, reconnaissez-le, vous voudriez bien en faire partie de ces 1% de riches qui exploitent le peuple.



Allons-y, disons les choses franchement. Qui en a quelque chose à faire du prix de l'essence ? Ce qui vous gêne chez Macron, c'est qu'il vous parle en disant la vérité, il vous fait ressentir votre réalité d'esclave, alors que vous passez vos journées à fuir cette réalité dans l'alcool, la drogue et les anti-dépresseurs.



La vérité c'est qu'au fond vous étiez bien content d'être esclaves tant qu'il restait de l'argent pour partir en vacances et vous payer tous ces trucs juste pour impressionner les autres.



“Le peuple est le même partout. Quand on dore ses fers, il ne hait pas la servitude.” - Napoléon



Voilà le pathétique. C'est qu'au fond vous n'aimez pas Macron parce qu'il dit la vérité et est le seul qui pour une fois dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Tout était dans son programme, il suffisait de ne pas voter pour lui.



La vérité, que personne ne va vous dire, c'est qu'en réalité vous êtes les responsables. Vous êtes la cause du problème, vous êtes le problème.



Il était temps qu'on vous le dise, maintenant que vous avez réalisé qu'il y a un problème.

Source : http://proletaire.altervista.org/marxisme/textes/vous-etes-le-systeme.php