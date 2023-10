Vous pensiez ne jamais connaître le contenu du contrat Pfizer ?

Ce sont les mêmes techniques que la mafia et les labos ne sont rien d’autre qu’une mafia.

Et les gens se sont injecté un produit fabriqué par la mafia. Qu’en conclure ? Rien de bon.

En plus, les gens se sont endettés pour se procurer ce poison !

Désolé, mais les gens sont responsables de ce qu’ils s’injectent ou se laissent injecter dans les veines. Ou alors, ils doivent être traités comme il se doit : des enfants - ils n’ont pas la capacité à prendre des décisions saines pour eux-mêmes, il faut le faire à leur place.

Bien sûr, tous le monde a le droit à une seconde chance et même une troisième, …, à la condition que la leçon soit apprise, sinon, ce sont les non-vaccinés qui paieront et feront office de bouc-émissaire.

Et n’oublions pas la responsabilité de ceux et celles qui ont injectés (médecins, pompiers, infirmiers, …). Ils doivent en répondre devant la justice. Ils ne pouvaient obtenir le consentement éclairé de ceux qu’ils s’apprêtaient à injecter puisque, on ne sait toujours pas de quoi sont fait exactement ces poisons à l’heure actuelle. Et le reste : toujours en phase d’expérimentation, non connaissance des effets secondaires car prétendument inexistants à l’époque des injections, méconnaissance totale des bénéfices/risques puisqu’aucunes études existantes, flou total sur la sureté et l’efficacité de ces poisons : soi-disant efficace à 95% - démenti, soi-disant empêche la transmission - démenti, soi-disant empêche les formes graves – démenti, soi-disant n’infecte pas les organes du corps – démenti, soi-disant l’ARNm ne fusionne pas avec l’ADN – on n’en sait rien. On ne sait pas si des effets secondaires graves ne vont pas apparaître à court, moyen et long terme. Enfin si, on en augure quelques-uns comme le syndrome de Guillain–Barré, maladie de Creutzfeldt-Jakob, turbo-cancers, ...