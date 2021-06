’’Vous sentez-vous Européens ?’’

Bien sûr que ’’l’Europe’’ n’existe pas, sauf en géographie. Je parie d’ailleurs que cette fausse construction vorace, corrompue et et antidémocratique va finir par se casser la figure dans un futur plus ou moins proche, et c’est tant mieux. De toute façon, l’Europe politique n’existe pas, l’Europe sociale n’en parlons pas, et l’Europe commerciale non plus à vrai dire, vu que tout le monde signe des accords avec tout le monde, ça n’a plus aucun sens.

Bravo aux Anglais qui ont ouvert le bal, j’espère que d’autres vont suivre... Le plus tôt sera le mieux !