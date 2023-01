Vous sentez-vous menacé ici par le changement climatique ?

Le samedi 7 janvier 2023 par une belle journée ensoleillée, le collectif citoyen pour le climat de Bagnères de Bigorre a animé un "porteur de parole" pendant le marché. Nous étions deux à nous promener dans les allées, avec comme des hommes sandwich notre panneau autour du cou avec écrit dessus : " Vous sentez-vous menacé.e ici par le changement climatique ? " Nous notions les réponses des personnes, elles étaient nombreuses celles qui voulaient bien se prèter à notre jeu.

Action citoyenne

Nous avions une complice à coté de la médiathèque qui recopiait les réponses à la question au feutre, bien lisiblement, sur des feuilles de couleurs A3 et qui les disposait ensuite sur une corde à linge que nous avions installé entre deux arbres. Nous vendions en même temps l'affiche de notre opération qui va se dérouler de janvier à juin, intitulée : "les rendez-vous du climat"... nous n'avons pour tout dire que nos ressources propres.

Un moment de rencontres et d'échanges

Nous avons obtenu 30 réponses. La première chose à noter c'est que toutes les personnes avec lesquelles nous sommes entrés en relation à cette occasion se sont montrée accueillantes et amicales, on peut dire que nous avons vécu un moment riche de rencontres et d'échanges avec les habitants du territoire.

Des faits

Les réponses sont très intéressantes à observer de près. Il y a des réponses très factuelles : " Je suis étonné de récolter des tomates début décembre" (Willy 33 ans), " Aujourd'hui c'est pas normal le temps qu'il fait" (Louis 74 ans), " oui je suis inquiète... on est au mois de janvier, il fait chaud, c'est pas un temps d'hiver." (Michelle 57 ans).

Menace

On a pu observer que le mot "menacé.e" utilisé dans la question a surpris plusieurs personnes. " Menacé non, mais concerné oui, quand même" (Jackie 51 ans), " Non, concerné oui. Ici pour moi ce n'est pas une menace" (Eric 45 ans), " Concernée oui, menacée non. Je ne suis pas encore assez touchée, donc menacée dans mon quotidien." ( Sophie 38 ans). " C'est toute la planète que je sens menacée. Je ne me sens pas menacée dans ma petite personne" (Sylvie 55 ans)

Eco-anxiété

" Je flippe un peu, j'ai un peu peur, c'est difficile de ne pas y penser " (Andréa 26 ans depuis une semaine), "Non pas directement mais si j'écoute les infos ça peut me créer une pensée négative préoccupante" (Jean-Baptiste 34 ans),

Adaptation

" Tu as vu comme c'était sec ? J'ai beaucoup paillé mon jardin. T'as vu le temps qu'il fait ?" (Danielle 65 ans), " Carrément oui, il va falloir s'adapter, avec notament la fin des canons à neige" (Christophe 40 ans). " Menacé non, c'est un changement auquel il faut s'adapter. Mais j'ai peur de l'effondrement de la biodiversité dont le changement climatique est un facteur aggravant" (Stéphane 48 ans)

Compassion pour les humains et non-humains

" Je m'inquiète de l'évolution du climat en général. Certains peuples sont particulièrement menacés dans leurs habitat et leur survie" ( Eric 58 ans). " Ben oui, les gypaètes et les mésanges à longues queues aussi." (Jonathan 33 ans)

Politique

" Je me sens menacé par ceux qui ne le prennent pas en compte" ( Gabriel 38 ans). " Oui, je suis affligée par la non prise en considération de cette évolution par notre gouvernement" Laure 53 ans. " On voit des glaciers disparaitre dans les Pyrénées, le niveau du lac de la Mongie qui perd 1,5 m d'eau. On nous parle de tourisme 4 saisons mais on ne voit rien ! Tout ça c'est politique. Il faut s'engager." André 75 ans. " Un peu mon neveu, c'est maintenant" (Dominique 61 ans). " Oui menacée et responsable du fait qu'il n'y ai plus d'eau, ça brûle... si on n'arrive pas à s'organiser..." (Tamara 47 ans).

Manipulation, controle...

" Oui bien sûr, pour moi c'est la priorité numéro 1. Tout le reste c'est du pipeau pour enfumer le truc" (Jérome 45 ans). " Ho c'est de la manipulation mentale, ouais !" (Martine 65 ans). " Le changement climatique est une autre excuse pour légitimer plus de controle." (Cedric 49 ans)

Humour et sagesse.

Une chance l'humour et la sagesse était avec nous : " Il n'y a pas de bonne ou de mauvais situation climatique... moi je pense qu'avant tout la vie c'est des liens que l'on créé ou qui se défont..." (Ségolène 34 ans). " En 2050 on construira une station balnéaire" (Fernando 39 ans) " Yes, I try to stay in the present moment" Emily 33 ans.

9 évènements de janvier à juin.

Le collectif s'est créé très spontanément en octobre et a mis sur pieds 9 évènemements. Le slogan sur lequel on s'est toutes et tous retrouvés et qu'on a mis sur l'affiche c'est : "On se retrouve, on en parle". Cela nous rassure de pouvoir parler de la crise du climat ... nous nous sentons tellement désarmé.e.s... impuissants face à la situation pour tout dire... c'est une façon de reprendre notre destin en main. Comme dit Greta : agir nous permet de contrer cette anxiété qui monte si l'on ne fait rien.