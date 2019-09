Vous voulez voir à quoi ressemble un vrai chef d’Etat ?

C'est vrai que depuis De Gaulle, on ne sait plus bien à quoi ça ressemble, un chef d'Etat, en France. Nous avons plutôt adopté (ou plutôt on nous l'a imposé par voix médiatique) le style saltimbanque ou marchand de lessive, lancé à grand renfort de publicité comme une marque de soda. Le style menteur, aussi, avec des propos pré-électoraux en contradiction totale avec les actes qui suivent. Je rappelle le fameux "Mon ennemi c'est la finance" du comique François Hollande, quant à macron la liste des mensonges et des coups tordus serait trop longue. Oublions un instant ces deux marionnettes, et voyons comment un chef d'Etat doit s'adresser à ses électeurs, et leur expliquer le dessous des cartes au lieu de manier la langue de bois. Comment un chef d'Etat doit défendre son pays et ses intérêts avant ceux d'une entité supra-nationale. Et comment en l'écoutant vous allez vous sentir plus intelligent, et pris comme tels, alors que sous le verbiage de macron on a toujours l'impression d'être pris pour des imbéciles.

Nos media, ce matin, France Inter en tête, prennent fait et cause contre le vote du peuple britannique, et nous font passer BOJO pour un dictateur : aucune surprise la-dedans. Nos journaleux européistes et américanolâtres ne nous ont jamais habitués à autre chose.

On vous fait croire depuis longtemps que la politique est trop compliquée pour que les citoyens ordinaires que nous sommes puissent en saisir les finesses. En fait de finesses, il s'agit d'entourloupes à répétition, et de marche avec des gros sabots, et ça trompe de moins en moins de monde.

François Asselineau remet les pendules à l'heure, et vous explique les événements de cette quinzaine tels qu'ils sont, et de façon aisément compréhensible.