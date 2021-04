Vox populi russe : « Mme Merkel, vous avez trop vite oublié »

Présentateur de radio et de télévision, homme d'affaires, économiste, écrivain et journaliste russe, Vladimir Soloviev est devenu l'un des principaux présentateurs des programmes politiques les plus populaires et les plus connus de la télévision russe. Il a acquis une popularité particulière grâce à l'émission télévisée « Soirée avec Vladimir Soloviev ».

Lors de la « Soirée » du 8 avril Vladimir Soloviev a abordé le thème brûlant de la situation autour du Donbass. Voici la transcription de son monologue tiré de cette émission (de 0:01:42 à 0:04:21) et adressé, semble-t-il, directement à la chancelière Merkel.

La partie allemande vient de publier une version de la conversation entre Merkel et Poutine en utilisant une expression — si possible, je la montrerai en allemand, parce que je me suis vraiment intéressé, j'ai appelé et demandé ce que cela signifiait au juste. Je ne connais pas l'allemand, cette langue me donne des sensations, disons, difficiles [Ici Soloviev fait allusion à ses origines juives. — NdT], mais là-bas il y a une phrase, disons, étrange : « Elle a exigé. » Oui-oui, elle a exigé. Qu'est-ce que ça veut dire ? [À haute voix, avec mépris :] Forderte den Abbau.

Eh bien. Aujourd'hui, c’est la journée en mémoire des victimes de l'Holocauste. Quand six millions de Juifs ont péri à cause de vous, c'est de votre faute. Et si vous osez l'oublier ne serait-ce qu'une seconde, je recommande vivement à tous ceux qui exigent quelque chose de la Russie de venir en Russie le 9 mai et de visiter le cimetière mémorial de Piskarevskoïe. Et d’écouter comment les cœurs du peuple russe battent quand une minute de silence est annoncée. Vingt-sept millions de Soviétiques ont été réduits à néant par vos soins, de sorte que vous n'avez pas le droit d’aborder la grande Russie de cette manière. [En détachant les syllabes :] JA-MAIS. Si vous ne parvenez pas à comprendre cela, ou si vous prétendez que la traduction ne soit pas exacte, choisissez des expressions afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïtés dans la traduction. Jamais un homme politique allemand n'ose oublier les crimes commis par l'Allemagne contre mon pays, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Jamais. Et si vous oubliez cela ne serait-ce qu'une seconde, et lorsque votre ministre de la Défense ose parler avec la Russie « en position de force », ou dans des conversations, vous n’avez aucun droit d’utiliser les termes « exiger de la Russie », détrompez-vous. Avec tout le respect que je vous dois, à vous en personne et à votre peuple. Vous avez trop vite oublié. Et nous n'oublierons pas. Jamais.

Vladimir Soloviev exprime parfois l’opinion de la grande majorité du peuple russe. C’en est juste le cas.