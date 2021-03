Voyage, voyage

Un petit peu de soleil pour sortir du quotidien...

Par ces temps de restrictions et d'incertitudes, un rayon de soleil s'infiltre dans sa tête quand elle se remémore son dernier voyage avant la survenue du covid, qu'elle m'a conté dans ses moindres détails.

Grande voyageuse, elle avait décidé de découvrir le Vietnam mais son projet est tombé à l'eau à cause de l'épidémie qui commençait à sévir en Asie. Mais pas découragée, elle s'est envolée vers la République Dominicaine, à Samana dans le nord de l'île plus sauvage et moins touristique.

Endroit idyllique au bord d'une longue plage de sable doré bordée par un océan turquoise, longée par de hauts palmiers majestueux.

Les jours s'égrenaient entre baignades, farniente, afterwork et soirées festives. Jusqu'à ce fameux matin où le mot rapatriement a circulé dans l'hôtel. Avec du recul, elle s'était convaincue que la bande de français qu'elle avait intégrée avait eu une intuition, un mauvais présage. En effet, elle avait passé une soirée mémorable dans la discothèque de l'hôtel avec une bande "rivale" de russes déjà passablement éméchée. C'était à celui qui montrerait le plus ses muscles au son des rythmes locaux et internationaux dans une ambiance bon enfant. Elle m'a raconté une anecdote qui m'a beaucoup amusée et surprise la connaissant quand ce même soir, elle avait décidé de se déchausser sur la piste de dance pour mieux se déhancher ( j'imaginais la scène !) Aussitôt le videur s'est précipité vers elle pour lui intimer l'ordre de remettre ses chaussures ou bien de sortir. Cette soirée s'était poursuivie sur la plage à refaire le monde à coup de mojitos et de caïpirinhas, bercée par le doux murmure de l'océan qui sommeillait sous un ciel étoilé.

Et le lendemain matin, le couperet est tombé. Les valises ont été bouclées dans la précipitation dans l'attente d'un départ vers l'aéroport qui était situé à environ 3 h de route. Faux départ car au bout de quelques kms, retour à l'hôtel, l'avion était bloqué au sol.

A partir de ce moment là, m'avait-elle raconté, les visages se sont fermés, des larmes ont coulé et la peur commençait à poindre. Tout était envisagé sans pour autant avoir la moindre réponse : quarantaine à l'hôtel, quarantaine à Paris ? Et le surlendemain elle quittait définitivement ce petit paradis pour arriver à l'aéroport où une file impressionnante de voyageurs masqués attendait pour embarquer.

Dans l'avion, elle a dû affronter l'hystérie de sa voisine lorsqu'elle a été prise d'une quinte de toux (une dizaine d'heures avec le masque, c'était cruel). Elle a alors réalisé que quelque chose d'étrange se préparait et que la peur était déjà là chez les voyageurs.

Mais elle n'était pas au bout de ses peines, car arrivée à Paris Roissy, l'aéroport était quasiment désert, les comptoirs des compagnies aériennes étaient presque tous fermés. Il fallait pourtant qu'elle regagne le sud du pays où elle réside Mais bon pas de contrôles, pas de quarantaine, c'était déjà pas si mal.. Le comptoir Air France était ouvert pour son dernier vol. Après un moment de panique après qu'on lui ait dit que le vol était complet, on lui a proposé une place en classe affaires qu'elle a acceptée sans rechigner. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'installée à bord, elle constate que des places étaient encore disponibles. Une belle arnaque d'Air France avant la suspension de ses vols m'avait-elle rapporté avec de la colère dans la voix.

C'est dans ces conditions, qu'elle est parvenue chez elle pour trouver les rues désertes, de rares véhicules circulant, une atmosphère bizarre, inhabituelle, trop calme ; la ville s'était endormie car confinée depuis 3 jours. Subitement m'avait-elle confié, Samana s'était effacé de son esprit mais pour y revenir plus tard pour apaiser ses moments de tristesse et de découragement.

Elle avait à ce moment là pris la mesure de la situation sans pour autant imaginer son ampleur et ses conséquences.

Encore de temps à autre, elle éprouve le besoin de raconter ce séjour écourté afin de s'évader de ce quotidien délétère et elle se prend à rêver de boucler à nouveau ses valises pour repartir vers des contrées lointaines baignées par des eaux couleur azur et aller à la rencontre d'un soleil généreux qui répandrait sa chaleur, sa lumière et sa luminosité.