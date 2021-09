Vrai Mohamed et faux coran : une autre approche des origines de l’islam

Une thèse mise à l'écart depuis la ré-islamisation du monde arabo-berbère. Un écrivain tombé dans l'oubli. Un manque de courage intellectuel depuis des années, accentué par les attentats de Charlie-hebdo. Une volonté de ne rien remettre en cause digne de l'inquisition catholique, car les Torquemada mahométans sont nombreux dans nos rues.

Pourtant, ce petit bouquin trouvé dans une brocante par votre narrateur intitulé sans ironie Vrai Mohamed et faux coran mérite d'être parcouru et discuté. Il est aujourd'hui considéré comme un livre rare, édité en 1955 par un historien et théologien dénommé Gabriel Théry, professeur à l'institut catholique de Paris. Il signait ses essais sous le pseudonyme de Hanna Zakarias. En essayant d'expliquer les origines de l'islam, il en a déduit une thèse qui fut jugée digne d'intérêt, bien argumentée, au point d'être publiée par Les nouvelles éditions latines.

Il ne s'agit pas, loin de là, de provoquer les musulmans. Après-guerre, le climat était détendu sur les questions religieuses, ce qui permettait des publications qui passeraient aujourd'hui pour des brûlots islamophobes ou des tracts de campagne zemmouriens. Pour résumer, Hanna Zakarias retrace la vie d'un jeune et fougueux mecquois nommé Mohamed, d'un tempérament rebelle, sensible aux injustices et à l'oppression. Marié à une riche marchande juive nommée Khadidja, il fut sensibilisé à l'ancien testament par le grand rabbin de la Mecque, un homme éloquent et charismatique. Il fréquentait aussi les milieux chrétiens du coin.

Mohammed en a déduit un appel au Dieu unique, à l'unité, à la justice non pour mener une révolution sociale (voire socialiste), mais en référence aux textes bibliques. D'où son message intransigeant sans contestation possible. Après le décès de son épouse et l'héritage de sa fortune, il peut mener à bien son jihad (combat pour la foi), ce qui le conduisit à l'égire et la suite que chacun connait. La thèse de Zakarias, rationnelle, fait de Mohammed non un prophète mais un auditeur des grands leaders monothéistes de la péninsule arabique.

Un homme déterminé et orgueilleux, formé au Talmud, devenu riche donc puissant, fin stratège et bon combattant qui convertira une partie du monde arabe à la religion du Dieu unique, sous la bannière de l'Islam. Ses califes (successeurs) réécriront, interpréteront et déformeront ses recommandations en fonction de leurs intérêts. Car le drame des musulmans, c'est la perte du Coran des origines et les divisions qui s'ensuivront.

Une lecture de cet ouvrage est très bénéfique par les temps qui courent. Elle permet de relativiser et désacraliser une religion dont les éléments extrémistes commettent les atrocités que l'on sait, au nom de modèles et contre-vérités issus d'interprétations, sans réflexion, recul ni mise en perpective du passé. On attend une réédition de cet essai bien écrit, au contenu salvateur qui permettra l'ouverture d'un vrai débat sur l'islam. Au pays des droits de l'homme, de la libre-expression, de la laicité militante et de la lutte contre les séparatismes, les éditeurs toujours courageux et militants se battront pour re-publier Hanna Zakarias, à n'en point douter. Les nombreux ouvrages critiques sur le christianisme, ses origines et ses dogmes complétés par une pléthore de programmes télévisés diffusés sur les chaines documentaires en témoignent : la lutte contre l'obscurantisme est une priorité culturelle. On attend à présent des documentaires tranchants sur les origines de l'islam et du judaisme par la même occasion. A moins que la laicité militante ne soit à géométrie variable...

Vrai Mohamed et faux Coran, Hanna Zakarias, Nouvelles éditions latines, 1955 (à rechercher dans les brocantes et les librairies d'occasion, il est coûteux sur amazon).