Vu de l’étranger : Le coup d’État de Macron est un affront éhonté à la démocratie

Le premier tour des élections législatives du 30 juin 2024 fut un choc pour la macronie et la Gauche qui risquaient d’être laminer à l’AN, entraînant la perte du contrôle législatif et du pouvoir pour l’oligarchie en place !!! Cette possibilité de voir une majorité absolue RN était la conséquence directe du mode inique d’élection des députés qui a bien arrangé ladite Gauche et la bourgeoisie qui ne se sont jamais posé de question sur l’iniquité du monde de scrutin tant qu’il les a favorisées, c’est-à-dire pendant des décennies. Je rappelle qu’Hollande n’a pas instauré le mode proportionnel.. ni Sarko, ni le pourri auquel je pense à l’Élysée bien que tous laissèrent entendre pendant les élections présidentielles qu’introduire une dose de proportionnelle faisait partie de leurs projets..

Pour paraphraser votre expression : ils nous ont carrément tous pris pour des cons.

Maintenant, leur problème au soir du 30 juin 2024 était : comment bloquer l’alternance possible en faveur du RN que les résultats du premier tour annonçaient.

L’autocrate de l’Élysée choisit la fuite en avant en dévoyant les institutions : pour ne pas perdre le pouvoir, il préféra monter une combine de désistement électoral avec la Gauche, une combine d’un jour, une combine sans aucun programme de gouvernement possible, juste pour le second tour des élections. Ce fut certes un coup tactique gagnant qui élimina la menace que représentait pour lui le vote majoritaire RN, mais le refus de l’alternance a conduit à une impasse politique majeure pour le pays. L’autocrate, avec sa combine a fait du NFP le bloc politique le plus nombreux à l’Assemblée nationale, sans pour autant atteindre la majorité absolue, ce qui ne débouche sur aucune perspective de gouvernement comme le montre le cirque lamentable et indigne d’alliés d’hier se déchirant alors qu’ils ont voté les uns pour les autres.

Comme cela est noté dans de nombreux journaux étrangers et comme le souligne Alain Marshal (pas en France où la presse et l’audiovisuel sont verrouillés), les institutions ont été dévoyées parce que l’usage normal aurait été de laisser le peuple s’exprimer, de laisser le RN majoritaire en voix (et en sièges sans la combine) gouverner, quitte à ce qu’il se casse la g ????e parce qu’il n’y a pas que les problèmes d’immigration qui sont responsables de notre décadence. Il me semble cependant que face à la Commission européenne, au FMI et notre dette abyssale, le RN n’aurait pas pu faire grand-chose économiquement et qu’il aurait dû en plus se confronter au Conseil Constitutionnel et à la Cour européenne de justice pour les réformes sociétales même posées par référendum !

Oui, mais voilà : le RN, c’est l’extrême droite… c’est le fascisme… c’est Mussolini, le monstre qui a fait tuer quelques milliers voire dizaines de milliers d’innocents tandis que les Kronecker, Jaruzelski, Ceausescu, Staline et Mao ont exterminé des millions d’innocents. Pauvre gauche hémiplégique qui n’a rien retenu de l’Histoire du XXe siècle.