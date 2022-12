Pour raviver un peu la discussion sous l’article qui n’y incite guère évidemment...

Dmitry Medvedev :

Avez-vous entendu ?

En Allemagne, des conspirateurs de droite ont décidé de faire un coup d’État. Que puis-je dire ?

1. Les Allemands manquent clairement de boudin noir. Partout seulement du foie. Et c’est une bonne raison d’ajouter du sang vivant à la saucisse de foie de l’actuel chancelier. Scholz est clairement favorable à un tel virage. Il est à la fois cuisinier et participant au repas.

2. Naturellement, ils font allusion à un lien avec les Russes. Sinon comment ? Toutes les conspirations maléfiques, les guerres mondiales, les tremblements de terre destructeurs et les épidémies mortelles viennent de nous. Nous sommes fiers, même si nous n’avons pas encore réussi. Mais nous continuerons tester le pays des fritz. Pourquoi ne pourrait-il pas redevenir soudainement une monarchie ?

3. Mais sérieusement, c’est un signe clair d’une maladie héréditaire de tout le modèle de gestion en Allemagne. Après tout, ces conspirateurs mal équarris ont raison : l’Allemagne ne jouit pas de souveraineté sur son sol. Les décisions sur les questions énergétiques, industrielles et de défense allemandes sont prises par « l’État profond américain », et en aucun cas par des saucisses de foie ou même des vieillards de Washington dans une démence fragmentaire.

Bien que ce soit de la pure provocation et des théories du complot. Alors faites le plein de pop-corn, le thriller sera plus intéressant que la célèbre série allemande Dark.