Wall Street dévisse

Comme d'habitude Macron et Trump, oligarchie UE vs oligarchie US, font semblant de se disputer sur deux thèses opposées. Comme pour le climat. Là, c'est protectionnisme US contre Ouvrons les marchés du MONARC. Donc les POUR et les ANTI se positionnent et ça permet de maintenir l'attention sur un faux débat où les deux marionnettes ont un et un seul script mais deux roles. Les chinois du coup ont déclaré des trucs du style attention représailles, les russes pareil. Tout ça c'est pour amuser la galerie, les gars ils ont tous leur rond de serviette à Davos.

Et de cacher l'essentiel, à savoir les marchés qui dévissent, Wall Street en tout cas et pas une fois, plusieurs fois. Dévissent parce que nos Elites l'ont decidé. Elles y ont grand intérêt, à ce que des banques se cassent la gueule en Italie, à ce que la Deutsche Bank tombe, idem la Banque Postale ou la SG. Quand une banque tombe, déjà avant de tomber la Directive Européenne du 22 septembre 2017 permet à ses actionnaires d'aller piocher dans les bas de laines des épargnants et dans les comptes courants. Pas comme avec les frais, bien plus franco.

Donc ça ruine plein de monde même si Francois Lenglet – surtout si … - vous dit que c'est provisoire. Le pognon file droit à Singapour dans les poches des ultra-riches qui ont créé cette explosion de la bulle qu'ils ont créée avec leur planche à billets – c'est le Big Boss de la FED qui le dit mes enfants. Un krach – regardez 2008 ou la Grèce – c'est super bon pour le haut de la pyramide et c'est le but de la manoeuvre.

Du chaos naitra l'ordre.

Donc ce qui montait montait baisse depuis quelque temps. Le bitcoin, le dow jones, le Nasdaq, remember, il y a eu tous les perroquets sur les plateaux TV vous contaient que la croissance etc. Vous n'avez qu'à suivre les indices de la bourse, vous verrez le gros baratin. Volontaire. Parce que des experts qui prédisent que tout va pêter y'en a un sacré paquet sur la place. Des experts financiers de haut vol, d'anciens prix Nobel d'Economie, des journalistes indépendants, les têtes de pont de trucs comme la FED, la liste est longue. Seulement voilà, le mouton est dans le pré et il broute la soupe de BFM Business.

Curieux que ça fasse pas la UNE des journaux des milliardaires. Le père Bouygues préfère faire son sketch de perdant – vous avez vu la chute d'audience des émissions de TF1, bon sang mais le mec est nul - aux bouquets satellites, et les gens ralent parce qu ils ont plus les chaines TF machin dans leur poste. A leur place – j'ai pas la TV – je serais plus qu'heureux, ça libère du temps de cerveau, ben eux non. Ah les gens …

Non, ils préfèrent faire des gorges chaudes sur les pseudo oppositions entre deux clowns, le yankee et le frog en caleçons. Du chiqué pour gogos qui en redemandent, les amateurs de réchauffement climatique qui te disent ça alors que les températures plongent. Bref, que dire … Gaffe à vos portefeuilles, à vos contrats d'assurance vie, à vos PEL, bref gaffe à vos fesses.

Parce que quand ça va pêter d'un coup d'un seul j'en connais un paquet qui vont se ruer chez Auchan acheter des tonnes de Kleenex.