Washington préoccupé par une éventuelle montée en flèche des violences dans le pays

Le département américain à la Sécurité intérieure a averti : les appels à rétablir la justice par la force, en mettant au pouvoir Donald Trump, qui aurait été illégalement privé de sa victoire aux élections de 2020, deviennent de plus en plus fréquents. Les débats à ce sujet sur les réseaux sociaux ont déjà dépassé le cadre de groupes fermés, devenant pratiquement ouverts.

Malgré l'absence d'informations sur des projets concrets des partisans radicaux de l'ancien président, les autorités mettent en garde : en août 2021 pourraient se produire des événements menaçant la sécurité du pays. Ces avertissements sont faits sur fond de poursuites visant les participants à l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

"Certaines théories du complot liées à la remise au pouvoir de Donald Trump incluent des appels à la violence si les objectifs escomptés n'étaient pas atteints", c'est ainsi que les spécialistes de l'appareil central du département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis informent les collègues sur place du thème populaire sur internet. ABC News a mis la main sur un document interne du ministère. "Au cours de ces derniers jours ont nettement augmenté les discussions et les théories, qui ont cessé d'être uniquement un thème des communautés conspirationnistes et extrémistes, en devenant un sujet de discussion sur les forums en ligne plus accessibles, parfois à l'intérieur des écosystèmes médiatiques", stipule le document.

Un interlocuteur anonyme du ministère a déclaré à ABC News que les autorités ne veulent pas exagérer le danger, mais les forces de l'ordre doivent être au courant des crises éventuelles au stade le plus précoce de leur apparition.

Pendant ce temps, sept mois se sont écoulés depuis l'assaut du Capitole, quand la théorie concernant la malhonnêteté des élections a poussé les gens à commettre des actes violents. Depuis, selon le département de la Justice, 570 personnes ont été interpellées dans 46 Etats (âge moyen de 41 ans), dont 200 ont été inculpées, 33 ont reconnu leur culpabilité. Sachant que seulement huit personnes ont avoué un crime grave, 25 ont déclaré avoir commis un délit frôlant une infraction administrative. A noter que 15 interpellés sont des anciens policiers, 61 avaient servi dans les forces armées.

Les chefs d'inculpations divergent. Dans 495 cas les autorités accusent les gens d'avoir pénétré sur un territoire interdit, dans 235 cas d'entrave au travail des organes et des établissements publics. 170 cas d'entrave à l'activité des forces de l'ordre ou d'attaque contre des policiers ont été recensés (50 avec l'usage d'une arme et/ou causant des blessures corporelles), 6 personnes ont été inculpées pour entrave au travail des journalistes ou pour destruction de leurs équipements. Certains ont été accusés de destruction ou de vol de biens publics et d'entrée sur le territoire du Capitole avec une arme. 40 personnes ont été accusées de complot, ce qui implique non seulement l'intrusion sur un territoire fermé, mais également la préméditation et la préparation d'un tel acte.

Une personne a été condamnée à 8 mois de prison, 5 personnes ont été condamnées à des peines plus indulgentes : deux personnes ont été condamnées à des peines déjà purgées, deux ont été assignées à résidence. Selon le ministère de la Justice, le FBI recherche encore près de 300 suspects, dont 200 ont attaqué des policiers. Dans le cadre de l'affaire ont été délivrés 900 mandats d'arrêt, 15.000 heures d'enregistrement de caméras personnelles et de rue ont été visionnées, 1.600 appareils électroniques ont été saisis.

