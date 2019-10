« Where’s Hunter ? »

Il faut dire que Hunter a bien de la chance.

Il gagne 600 000 $ par an. Il travaille pour une société pétrolière Ukrainienne.

Pourtant Hunter ne parle pas Ukrainien. Hunter est Américain et ne parle que Anglais.

Pour donner un ordre de proportion, un administrateur de Exxon Mobil (2eme capitalisation boursière du monde, 6eme chiffre d'affaire du monde) est à coté de lui un « petit joueur » avec seulement 330 000$ par an. Eh bien Hunter gagne presque le double de lui.

Le salaire annuel moyen en Ukraine est de 1700 $ par an (notez que c'est par an et pas par mois).

Comme vous le voyez Hunter gagne beaucoup, beaucoup plus que les gens en Ukraine siège de la société pétrolière qui l'emploie comme avocat d'affaires....

Hunter lorsqu'il a été embauché ne connaissait rien au pétrole.

Hunter n'est pas un exemple. Il a été viré de l'Armée pour usage de cocaïne.

Chronologie

Acte 1 Joe Biden demande un limogeage contre l'obtention de l'aide financière Américaine.

A la fin du dernier mandat de Obama aux USA, le vice président Joe Biden demande le limogeage du procureur en chef de l'époque en Ukraine, qui enquêtait sur l'entreprise employant Hunter. L'entreprise « Burisma holding » en 2016 juste à la fin de mandat de Obama.

A cette époque de conflit avec la Russie, l'Ukraine a terriblement besoin de l'aide Américaine.

À la demande de Joe Biden, vice président de O Bama et chargé des affaires étrangères, le procureur en chef, Viktor Shokin, est licencié immédiatement et l'enquête sur Burisma Holding est close. Joe Biden a eu ce qu'il a exigé pour donner l'aide financière Américaine.

Acte 2 Un livre sort en mars 2018.

« Empires secrets : comment la classe politique américaine cache la corruption et enrichit sa famille et ses amis ».

L'auteur de ce livre Peter Schweizer se pose des questions sur le dernier acte de Joe Biden avant la fin de mandat de Barack Obama, le limogeage du procureur Ukrainien. Il découvre que le fils du vice président est employé par « Burisma Holding ».

Hunter Biden, fils de Joe Biden vice président des états unis travaille dans l'entreprise ou son père a demandé au président de l'Ukraine de virer le procureur qui enquêtait sur elle. Il découvre les revenus pharaoniques de Hunter Biden dans l'entreprise Ukrainienne. (50 000$/mois officiel) (83 000$ selon l'agence de presse Halifax)

Acte 2+ une affaire chinoise :

Partant de là, l'auteur du livre pousse le bouchon et enquête sur le fils du vice président. Hunter Biden et découvre, une affaire chinoise.

En 2013, les Chinois envahissent les îles de la mer de Chine méridionale.

La tension est forte entre USA et Chine. Obama envoie Air Force Two et son vice président Joe Biden qui lui, emmène avec lui Hunter à bord de l'avion.

Joe Biden s'écrasera devant le bellicisme des Chinois, même la presse de gauche acquise aux démocrates critiquera son manque de négociation. En fait, 12 jours après le voyage, un fonds de capital-investissement Chinois est créé avec à la tête Hunter, capitalisé par un prête nom du gouvernement chinois de 1,5 milliard de $. Le fonds reçoit une licence commerciale Américaine ce qui est contre nature.

Acte 3 : L'avocat de Trump lit le livre et contacte l'auteur.

La désignation du prochain candidat démocrate est un jeu à 3 prétendants.

Sanders est un vieux, malade et tellement à gauche que Trump ne risque pas grand chose. Waren est aussi une extrémiste clivante très à gauche, et affabulatrice. Elle s'est inventé un passé misérabiliste et tout est faux. Elle n'est ni indienne, et n'a pas subit de licenciement abusif parce qu'elle était enceinte comme elle a prétendu.

Le plus dangereux pour l'élection de 2020 pour Trump, c'est Joe Biden. Un homme de centre gauche qui lui peut rallier les indécis qui font l'élection.

Et... Rudy Giuiliani, l'avocat de Trump qui a lu le livre, s'empresse de lui e-mailer les pages les plus savoureuses...Et en Ukraine on a changé de président.

Acte 4. La conversation téléphonique.

Une conversation téléphonique a eu lieu entre le nouveau président Ukrainien et Donald Trump. Trump demande a ce que le président Ukrainien enquête sur Hunter et sa société "Burisma Holding" car il veut savoir.

Un membre « inconnu » qui se fait appeler « lanceur d’alerte » dénonce Trump comme soi-disant ayant fait pression sur le président Ukrainien en mettant en jeu l'aide Américaine contres des informations sur Hunter. On sait que ce lanceur d'alerte est proche des démocrates, et a travaillé pour Joe Biden.

Acte 5 Lanceur d'alerte

Adam Schift le sénateur démocrate, et président du comité du renseignement chargé de superviser la communauté du renseignement des États-Unis affirme qu'il y a "des preuves plus que circonstancielles" et fait une présentation à charge de la conversation que Trump a eu avec le président Ukrainien Zelensky.

Les démocrates lancent un projet de « destitution » politique et médiatique du président Trump sur la base des faits reportés du lanceur d'alerte.

Il n'y a aucune chance que la destitution aboutisse. Il faudrait un accord du Sénat et le Sénat est à majorité républicain.

Acte 6 Trump contre attaque

Le président Trump ne nie pas avoir demandé au président Ukrainien d’enquêter sur Hunter, et un éventuel conflit d'intéret. Il nie avoir fait pression par des menaces et livre à la presse la conversation téléphonique de plusieurs minutes qui se révèle chaleureuse, qui ne continent aucune menace. Trump indique que c'est son rôle de vérifier où va l'argent du contribuable Americain.

Le président Ukrainien Zelensky confirme les propos de Donald Trump officiellement et déclare. "Ce n'était pas un chantage et le budget des armes pour l'Ukraine n'était pas un sujet de conversation".

Harcelé de questions par les journalistes à tendance démocrate, sur le projet de destitution, Trump répond que c'est une manœuvre politique en coup d'état et dit qu'ils feraient mieux d'aller enquêter sur Hunter en Chine.

Trump contre attaque avec le slogan « where's Hunter ? » plusieurs fois par Tweet et à la convention de Minneapolis.

A la sortie du rassemblement de la campagne électorale de Trump à Minneapolis, au Minnesota des t-shirts ont commencé à se vendre à la sortie. Les T-shirt, peuvent être achetés sur internet ou dans les shops républicains pour 25$.

Avec la casquette « Make America Great Again » lors de sa première campagne présidentielle, Trump a amassé 45 millions de dollars.

Le T-shirt « where's Hunter ? » Fera-t-il mieux ?

Mais ou est-il Hunter ? Où est-il ?





Par Spartacus Lequidam