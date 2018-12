Wikipedia complotiste ?

D’après Wikipedia, le « terrorisme sous faux drapeau » se produirait lorsque des éléments au sein d'un gouvernement organiseraient une opération secrète dans le cadre de laquelle les forces gouvernementales mettraient en scène une action prétendument commise par un ennemi ciblé en attaquant leurs propres forces ou leur propre peuple. L'attaque serait alors hypocritement condamnée et l'ennemi désigné afin de justifier des mesures d’exception. Que dit Wikipedia ?

« Les opérations sous fausse bannière sont des opérations secrètes menées par des gouvernements, des sociétés ou d’autres organisations, conçues pour tromper le public de telle sorte qu’elles apparaissent comme si elles étaient menées par d’autres entités. Le nom est dérivé du concept militaire de monter de fausses couleurs, c’est-à-dire battre le drapeau d’un pays autre que le sien. Les opérations sous faux pavillon ne se limitent pas aux opérations de guerre et de contre-insurrection, elles ont été utilisées en temps de paix ; par exemple, lors de la stratégie de tension de l'Italie. »

Comment peut-on tolérer que de telles élucubrations circulent sans que l’état intervienne pour faire cesser dette désinformation ?

Ce n’est pas nouveau. Déjà, des soi-disant historiens ont prétendu que dans le cadre de l'opération Himmler, les nazis auraient simulé des attaques contre leur propre peuple, alors qu’il s’agissait des Polonais, ce qui a justifié l'invasion de la Pologne. D’après des sites complotistes comme la chaîne History Channel, ils auraient même mis le feu à leur propre parlement, le Reichstag, alors que c’est un communiste Néerlandais qui a provoqué cet incendie à l’origine de la prise du pouvoir par Hitler et de la suspension des libertés en Allemagne en 1933. (1)

Dans les années 1950, en Iran, des communistes ont commis des attentats à la bombe pour discréditer un imposteur qui avait renversé le régime légitimes du chah et des complotistes ont prétendu que ces actes de barbarie avaient été commis par des agents de la CIA alors que les Américains ne se sont jamais mélés des affaires internes d’autres états.

En Russie, quand les Tchétchènes ont commis des séries d’actes terroristes qui ont obligé le pouvoir à remettre de l’ordre en Tchétchénie, des mouvements complotistes ont prétendu que la main du KGB était dans l’ombre, alors que le KGB (diabolique) avait cessé d’exister avec la chute de l’URSS (ancienne puissance du mal).

On voit bien que ces révisionnistes ne sont pas à une incohérence près, comme s’ils disaient que le gouvernement turc a commandité des actions pour accuser les Kurdes et justifier une répression contre leurs représentants, ou que l'OTAN a mené des attentats terroristes à la bombe en Italie alors que c’était les fanatiques d’extrème-gauche qui terrorisaient leurs propres frères !

Même pour Al-Qaïda la BBC, qui est connue pour ses thèses complotistes fantaisistes, prétend dans un documentaire intitulé « The Power of Nightmares » que la menace d'Al-Qaïda aurait été largement exagérée et l'ancien conseiller américain à la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski, un complotiste invétéré, a déclaré au Sénat que la guerre contre le terrorisme était "un récit historique mythique". Pas étonnant que les braves gens soient influencés par ces inepties !

Les complotistes ont même infiltré les services secrets et les institutions. Bob Barr, un ancien membre du Congrès américain et représentant de la CIA, a déclaré que les États-Unis étaient sur le point de devenir une société totalitaire et que des éléments du gouvernement utilisaient la peur pour tenter de le réaliser. Heureusement, en France, les élus sont vigilants, et seuls quelques retraités et chauffeurs de camions arborant des gilets jaunes tous les samedis se livrent à ce genre de délire !

(1) "quand la violence se déchaîne, la liberté cesse ". Emanuel Macron, allocution télévisée du lundi 10/12/2018