Witold Pilecki, héros nationaliste polonais assassiné par les communistes le 25 mai 1948

Les plus beaux héros sont ceux qui restent anonymes dit le proverbe. L'officier polonais Wiltold Pilecki, résistant exemplaire de la deuxième guerre mondiale, a failli entrer dans cette catégorie, barbarie communiste oblige.

Cet homme courageux était issu d'une famille aristocratique polonaise. Catholique et marqué politiquement à droite, il n'avait pas l'habitude de baisser la tête devant les tyrans. Incorporé comme officier de cavalerie en septembre 1939 pour lutter contre l'ogre allemand, il ne s'est pas résigné à la défaite. En 1940, il entre en résistance active et se glisse dans une rafle pour le camps d'Auschwitz en septembre, à l'époque où on rapporte déjà les exactions qui y sont commises.

A l'époque où d'autres démarchaient les kommandanturs françaises pour demander la re-publication de leur journal ("l'humanité"), où les communistes russes travaillaient main dans la main avec les nazis allemands (avant Barbaroosa) pour démembrer la Pologne et déporter sa population (vers des camps intérieurs pour les uns, en Sibérie pour les autres), Pilecki poursuivait son combat pour la vérité et pour la liberté, avec pour seuls guides sa foi chrétienne et son patriotisme, les seules vraies valeurs servant l'intérêt général.

A Auschwitz, il organise un réseau de résistance et témoigne de l'horreur : "des têtes, des mains, des seins coupés étaient charriés vers le four crématoire". Lui et ses camarades parviennent à éliminer des gardiens SS en leur inoculant le typhus. Il finit par s'évader (un exploit spectaculaire) le 23 avril 1943 après avoir survécu à un an et demi de captivité.

Il rejoint alors la résistance de l'intérieur, espionne pour le compte des britanniques et participe à l'insurrection de Varsovie. Après-guerre, il refuse de collaborer avec les fascistes rouges qui ont annexé son pays après avoir chassé les bruns, et se retrouve en prison. Après un procès stalinien, il est assassiné en compagnie de plusieurs résistants nationalistes par les supplétifs du communisme soviétique. Pilecki, malgré sa force, son intelligence et sa bravoure, qui aura dompté le nazisme et le typhus, finit vaincu par cette impitoyable maladie politique que fut l'idéologie rouge et ses cent millions de victimes.

Sa mémoire fut réhabilitée en 1990 et quelques fictions ont retracé ses exploits, à l'initiative notamment d'associations de prévention du socialisme (Red is bad) très actives en Pologne, pays ravagé par plusieurs décennies d'une politique dont il ne s'est pas encore remis.

Nous allons commémorer le 25 mai 2018 le 70ème anniversaire de son exécution. Si Pilecki était moins glamour (et surtout moins naif) qu'un Guy Moquet, gageons que nos médias sauront rendre hommage à cet homme qui symbolisa le nationalisme intègre, modèle pour les souverainistes attachés à la liberté des peuples, courant d'idée qui défend autant la tradition que la dignité des plus humbles. Witold Pilecki restera un modèle pour tous les jeunes européens, à une époque où le capitalisme triomphant détruit les consciences collectives et réduit l'individu au statut de vulgaire consommateur sans défense. L'esprit de résistance et d'insoumission, c'est d'abord le patriotisme !