Wokisme et tuerie de masse

Triste bilan ce lundi dans une école presbytérienne de Nashville, Tennessee. Trois enfants de neuf ans et trois adultes ont été tués par balles par l’ancien élève Hale . La police à ensuite éliminé Hale. Cela fait sept morts. Est-ce encore une histoire hélas trop banale, trop fréquente de « Mass shooting » dans un pays trop laxiste pour la détention d’arme ? Ce serait sans doute trop simple que de le penser.

Une des particularités de cette tuerie est qu’elle a été commise par M. ou Mme. Hale. Cette personne s’affirmant transgenre, deux prénoms lui sont attribuables : Aiden suivant son choix, Audrey suivant la biologie. Elle avait pour plan de perpétrer son massacre dans une autre école chrétienne, mais la sécurité l’en a dissuadé. Même si la police considère qu’il est encore trop tôt pour affirmer que son identité de genre est le mobile (unique ? principal ? accessoire ?) de son crime, rien n’interdit de l’envisager comme une hypothèse plausible.

La radicalisation des discours woke et les appels à la violence ne datent pas d’hier, hélas ! Un petit inventaire des récents passage à l’acte s’impose. Snochia Moseley, transgenre, a tué 3 personnes et en a blessé trois autres à Aberdeen dans le Maryland avant de se suicider le 20 septembre 2018 . Alec McKinney, transgenre, a tué un étudiant et en a blessé huit le 7 mai 2019 à Highland Ranch, Colorado . Anderson Lee Aldrich, non-binaire, a tué cinq personnes dans un club LGBT à Colorado Spring, Colorado le 19 novembre 2022 . Cela fait peut-être beaucoup. Mais un rapide regard sur Twitter permet de constater que des personnes et même des médias sont assez focalisés sur leur idéologie et imperméable à la plus élémentaire décence pour s’offusquer de ce que la police « mégenre » Audrey Hale . Le statut de victime est si confortable …

La doxa woke me crucifiera peut-être pour mes propos, mais il serait temps de revenir aux fondamentaux. La dysphorie de genre est un trouble mental qui doit être soigné d'abord par la psychologie et la psychiatrie. Le transactivisme doit être combattu pour ce qu’il est, une emprise peut-être de nature sectaire qui aliène des victimes vulnérables et les entraîne vers des « thérapies » mutilantes et dangereuses aux conséquences irréversibles. La sollicitude qui doit accompagner chaque personne en souffrance pour quelque raison que ce soit ne doit pas être un prétexte pour accepter tout et surtout n’importe quoi, ci-inclus les outrages à la vérité factuelle. Les discours et politiques nocifs édictés par des autorités officielles ou prétendument intellectuelle doivent être dénoncés et poursuivis, cf. Wikipédia qui n’envisage pas qu’une psychothérapie puisse faire partie de l’arsenal thérapeutique soignant cette dysphorie.

En cette période où même au sein de l’Église catholique, des théories plus que fumeuses ont hélas droit de cité, cf. le Synode Allemand et ses conclusions pas vraiment raccord avec le Catéchisme de l’Église Catholique, il faut souligner que des Églises et des chrétiens ont le courage de dire non à ces délires LGBT. Triste conséquence, il est possible que six personnes innocentes dont trois enfant aient payé au prix de leur sang cet attachement à la vérité. Que le Seigneur leur ouvre ses bras et qu’Il console ceux qui souffrent de ces décès prématurés.

Illustrations :

Fusil d'assaut CC0 via pxhere.com

En-tête de page wikipédia : CC BY-SA 3.0