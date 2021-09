Xi Jinping au programme !

@rosemar C est vrai Samuel Paty vous enverra un témoignage post mortem .

Quant à ce média , je n ai jamais eu autant de censeurs : Dugue Cabanel et d autres

Je me marre

La Chine , j avais un prof qui nous emmenait voir des films a la gloire du collectivisme chinois , on s en foutait cela nous amusait

Il suffisait de dire dans une exposé que les Ricains, c etaient d ignobles personnes et on avait la moyenne .

Il est de bon ton de regarder la Chine en donnant des leçons , mais je vous inviterais a regarder la politisation extreme de nos universites !

Je vous adore Rosemar pour votre clairvoyance