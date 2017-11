Y voir clair...

Ce n'est pas net.

Je demande à voir.

Les montures Chanel, est-ce vraiment pour tout le monde ou pour quelques happy fews ? La ministre(sse) est dans le flou. Il semble que Agnès veuille faire du Buz...

Ce qui est clair c'est que les chômeurs ne devraient pas partir au Bahamas avec des lunettes trop top model. Question de décence et de Sécu.

Même si on en trouve à tous les prix, made in China.

En France, c'est le grand flou là-dessus, même chez Afflelou.

Mais beaucoup n'y voient que du bleu.

La guerre des lunettes revient régulièrement. Les ultra-low-cost débarquent chez Polette, qui fait un malheur. Faut être aveugle pour aller ailleurs.

Les lunettes, c'est tout une histoire.

Il est bon de rappeler au passage que les lunettes sont bien utiles pour mieux voir (si, si !), même si elles ne sont parfois que des éléments de décoration faciale dans une mode changeante où les stars donnent le ton. Mais certains s'en dispensent pour voir flou (il est vrai que la réalité n'est pas toujours belle à voir) ou en possèdent et ne voient rien du tout...

La myopie ne se soigne pas toujours, surtout quand pointent les élections. et les gouvernants travaillent parfois à courte vue...

A Bruxelles ou ailleurs, certains devraient s'équiper de binocles de meilleure qualité.

L a vue courte, le court-termisme fait partie d'un système à changer.

Les marchés, plutôt fous, devraient passer chez le flou Afflelou.

___La vente de lunettes est un commerce scandaleusement lucratif.

Des prix fous. Attention les yeux !

Comme dit B.... " Sans lunettes, la vie vaut-elle la peine d’être vécue, d’être vue, d’être lue…. ? Voilà quelque uns des messages subliminaux... qui vous ont fait craquer sans regarder au prix !

Il y a une morale à tout ça : Vendre des lunettes, et en acheter, entretient une forme de cécité. Au royaume des opticiens, ils se tiennent tous par une main, et de l’autre se voilent les yeux, pour cacher leur sourire carnassier...."

Les lunettiers, jamais à court d'imagination, font appel aux stars pour en mettre plein les yeux.

___Il y en a qui voient tout, qui savent tout de vos goûts, de vos préférences, de vos lectures...comme Google, qui a même inventé des lunettes futuristes.

Une vision hyperfine qui peut cependant mettre en péril la vie privée...

Les spectacles (bien nommées en anglais), sont souvent éléments de mise en scène de chacun :

Voir les lunettes d'intellectuel, de PDG, de starlette (comme celles de M.Monroë). Symboles d'autorité, de pouvoir, d'originalité à tout prix.

Il y aussi les lunettes mythiques, comme il y a des montres mythiques, dont la fonction n'est pas surtout d'indiquer l'heure...

Le look, tout est là !



Rendent-elles plus intelligent, comme on disait autrefois ? Pas si on en croit Molière ( « L'on n'a qu'à parler ; avec des lunettes, tout galimatias devient savant, et toute sottise devient raison. »)

Culturelles, décoratives, il y en a pour tous les goûts, tous les moments de la vie. On vous en donne même trois pour le prix d'une paire. Il est fou !..

Elles ont toute une histoire et peuvent même être aussi politiquement signifiantes.

On le voit aujourd'hui avec les lunettes rouges à Eva, qui ont fait l'objet d'un billet assez inattendu.

Mais à Eva, tout va...

Vu ?