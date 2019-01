Yahvé (YHWH ou … Allah) est-il aussi le Dieu des chrétiens ?

Comme l'Occident nous le serine depuis le concile de Nicée, en 325 du calendrier grégorien, la religion chrétienne s'est construite autour de 3 dieux : Dieu le père (Yahvé...), Dieu le fils (le Christ, dit plus couramment Jésus) et le Saint-Esprit.

Si Dieu le père est devenu un Dieu à part entière, c'est grâce ou à cause du fait que le dénommé Christ a été déclaré, toujours un concile de Nicée, qu'il était le fils d'un Dieu (*), le Dieu dit d'Abraham, décrit par les Hébreux dans la Thora il y a environ 2 700 ans. Thora que les chrétiens ont copiée-collée 1 000 ans plus tard, et "rebaptisée" Pentateuque dans l'Ancien testament, lui-même la copie conforme de la Bible hébraïque.

Je rappelle, à toutes et tous, croyants et non-croyants, qu'en termes de dieux ou de ½ dieux, que tous les pharaons de l'Ancienne Égypte étaient les fils du Dieu Amon, et même qu'Alexandre dit le Grand était, lui aussi, le fils d'un Dieu : le célèbre Zeus. C'était l'époque où l'imagination d'hommes plus malins que les autres faisait naître un grand nombre de dieux, de demi-dieux, voire de quart de dieux. Donc, là encore les évêques chrétiens, réunis à Nicée, n'ont rien inventé. Ils ont simplement surfé sur la mode du moment et copié-collé ce qui pouvait crédibiliser leur démarche pour la création d'une nouvelle secte, qui deviendra une grande religion : "Pourquoi ne pas inventer, nous aussi, un fils de dieu, que nous nommerions Emmanuel (Matthieu 1-23 à 25), naît d'une vraie humaine : la vierge Marie épouse supposée d'un charpentier Joseph ?". Emmanuel devint, par l'œuvre du Saint-Esprit : Jésus. En fait, un nom très courant à l'époque. Le tour étant joué, ils ne leur restaient qu'à trouver un père érigé en Dieu suprême et éternel ! Rien de plus simple ! Il y a quelque 7 siècles BCE, les Hébreux serinaient la Palestine de l'époque (province égyptienne) avec leur Bible. Dans leur Bible, il y avait un Dieu nommé Jéhovah, plus connu aujourd'hui sous les noms de Yahvé, YHWH, l'Éternel ou même Allah… Dieu tout simplement. C'était le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui a remis à Moïse, en main propre, les fameuses Tables de la Loi, et lui a dicté la Thora, la fameuse Loi juive.

Cela fait-il de Yahvé… le Dieu des chrétiens ?

Que disent les Écritures de la Thora, c'est-à-dire le Pentateuque dans la Bible des chrétiens ?

Genèse : 17-7 à 12, l'Éternel parle à l'hébreu Abraham : "J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi."… "A l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race."

De la postérité de l'hébreu Abraham naquit ses 2 fils : Ismaël fils de son esclave et Isaac, fils d'une femme libre.

Les descendants d'Isaac (via Jacob aussi nommé Israël) se nomment les Hébreux, les juifs d'aujourd'hui, et les descendants d'Ismaël sont les mahométans.

A l'évidence, les chrétiens ne sont pas de la postérité d'Abraham, pas plus que les bouddhistes, les hindous, les shintoïstes, les mormons, les animistes, les sikhs… et les athées du monde non occidental !

A moins que, selon le génie de certaines personnes toujours prêtes à interpréter, en leur faveur, tout et n'importe quoi, les chrétiens, comme les bouddhistes, les hindous, les shintoïstes, les mormons, les animistes, les sikhs… et les athées du monde non occidental soient, eux aussi, de la postérité d'Abraham ! Allez parler à tous ces gens-là de Dieu le père, de son fils Jésus et du dénommé Saint-Esprit ? Ils vous diront : Quézako , de quoi tu me parles mec !

A l'évidence, à Nicée, il y a environ 1 700 ans, les pères du christianisme, de fait les catholiques apostoliques et romains, ont réussi à faire croire qu'ils étaient, eux aussi, de la postérité d'Abraham. Les chrétiens sont-ils circoncis ? Non ! Yahvé (YHWH ou bien… ALLAH), le puissant Dieu des juifs et des mahométans n'est donc pas le Dieu des chrétiens !

Alors, qui est le Dieu unique des chrétiens ? Un mythe génial !? La question reste ouverte !

(*) c'était la mode, à l'époque. Rappelons-nous qu'Alexandre le Grand était lui-même le fils de Zeus et d'une mortelle : Olympia. Rappelons aussi que chaque Pharaon était le fils de Dieu et d'une humaine mortelle, comme Marie. Heureusement, la science sait aujourd'hui - ayant retrouvé les momies de beaucoup de Pharaons - que leur père était, souvent, un être humain, ancien Pharaon lui-même. Dommage que les dépouilles ni de Jésus ni d'Alexandre le Grand n'aient été retrouvées. La religion chrétienne, d'abord secte, n'aurait pu exister.