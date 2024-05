Yana, enfant ukrainienne victime de la guerre...

La guerre et son cortège d'horreurs ; des enfants tués, d'autres blessés, mutilés, des victimes innocentes de la folie des hommes...

Yana est Ukrainienne, elle a treize ans, l'âge de tous les rêves, de tous les possibles, de toutes les promesses de la vie, l'âge du bonheur et de l'insouciance... Yana, enfant mutilée par la guerre...

"Elle s'accroche, la jeune Yana, elle qui a été amputée des deux jambes après une frappe russe contre sa ville natale. Réfugiée aux Etats-Unis en 2022, elle a été équipée de prothèses, elle vient de participer au marathon de Boston et parcourir 5 km en une heure !"

Une jeune fille courageuse, souriante, malgré le malheur qui l'accable... Elle donne à tous une leçon de courage...

Grâce aux fonds récoltés, elle offrira une prothèse à un soldat ukrainien amputé d’une jambe.

La jeune fille a passé deux mois à se préparer intensivement pour le marathon et à s'entraîner quatre fois par semaine.

L'automne dernier, Yana a déjà participé au semi-marathon de Lviv. À cette époque, elle apprenait tout juste à utiliser des prothèses de course et a parcouru une longueur de seulement 70 mètres.

Le 8 avril 2022 au matin, alors que plusieurs centaines de civils attendaient à la gare de Kramatorsk, un missile balistique russe équipé d’une ogive à sous-munitions a explosé et dispersé des dizaines de petites bombes, ou sous-munitions, tuant au moins 58 civils et en blessant plus de 100 autres.

La mère de Yana a, elle aussi, été grièvement blessée et amputée d'une jambe : une famille brisée, meurtrie par la guerre, une parmi tant d'autres dans cette guerre interminable.

Cette mère fait un rêve : "Je veux que mes enfants sortent librement, se promènent et n'aient peur de rien. Les enfants d'Ukraine ont besoin de paix maintenant."

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’ONU référence plus de 15 000 morts et 9 000 blessés civils ukrainiens parmi lesquels plus de 1 500 enfants.

Les chefs de guerre ont-ils conscience de toutes ces atrocités ? Ont-ils une once de considération pour ces victimes innocentes anéanties par les guerres qu'ils mènent ?

Mais il en est même qui prétendent mener des guerres saintes et justes, s'appuyant sur la religion pour justifier leurs crimes...

Le blog :

Sources :

https://www.francetvinfo.fr/monde/e-monde-en-images-un-chat-a-dubai-un-nigerian-recordman-lors-d-une-partie-d-echecs-et-des-manchots-empereurs-l-actualite-de-la-semaine_6500285.html

https://www.ukrinform.fr/rubric-ato/3852360-une-jeune-ukrainienne-ayant-perdu-ses-deux-jambes-lors-dune-frappe-russe-sur-kramatorsk-court-avec-ses-protheses-au-marathon-de-boston.html

