Yann Moix, « vous chiez dans votre froc », merci d’avoir soulevé (malgré vous) le couvercle de la sournoise lâcheté politicienne !

Ces paroles que tout le « monde en parle, sa phrase choc... Ils chient dans leur froc face à l’insécurité. » !

A part de revenir d'un voyage sur Mars, une majorité de nos concitoyens savent qu'un ostrogoth en la personne de Yann Moix a récemment tenu des propos injurieux envers les policiers, notamment avec cette phrase : « Ils chient dans leur froc face à l’insécurité. » Le moins que l'on puise dire c'est que ces paroles, depuis le moment ou elles ont été prononcées agitent fortement le landerneau médiatique !

Sue le web, il est relativement facile de les retrouver tant les résultats de votre recherche sont nombreux : sources.

Les raisons de mon remerciement à l'écrivain !

Sur le fond des paroles prononcées, que dire de plus sur que le sieur Moix Yann. Outre la voyoucratie qui à pignon sur rue qui entretien un climat délétère et de violence envers les forces de l'ordre, ces derniers reçoivent maintenant « le renfort idéologique » de certains bobo gaucho comme le sus-nommé à savoir l'écrivain et réalisateur, chroniqueur : Yann Moix.

Donc, je reviens à mon raisonnement « de soutien » avec sa sortie abscons.

Ce moment de pure ontologie télévisuelle nous montre sa bêtise générale, et surtout sa haine anti-flic du sieur Yann Moix. Vous pouvez la retrouver dans l'émission de Thierry Ardisson : Les terriens du samedi 22/09/18 sur C8. L'extrait imbécile et insultant de l'écrivain Moix est sur cette : vidéo, Vous trouverez également l'analyse de Fédéric Ploquin tirée de son livre:Pourquoi la peur a-t-elle changer de camp : Vers la fin à 17 mn, il y a le nommé Allamy Kanouté qui prend la défense des jeunes des citées, d'après lui, si ces derniers sont violents, c'est de la faute de la police ! J'aurais bien aimé que les autres intervenants lui demandent les raisons des agressions dans les citées contre : les pompiers, les médecins, le samu, les postiers,... alors ces personnels de ces corps que je viens citer, sont-ils violents contre eux ? La vidéo de l'émission en entier : Là.

- Sur les violences envers les services de secours, de l'eau à mon moulin pour confirmer mes écrits : à Nice des voyous gênent l'intervention des pompiers sur un incendie :

Une habitante de 61 ans est morte dans cet incendie... car un groupe de personnes ont "considérablement gêné" leur intervention dans la nuit du 22 août 2018 : sources (me semble bien que la mort de cette malheureuse femme n'a pas suscitée un grand émoi médiatique)

- Sur TF1 13 heures du:24/09/13, les équipes du Samu du Var sont équipées des gilets pare-balles : sources.

Constat : Les agressions contre les pompiers augmentent : sources, contre les médecins : sources, contre les postiers : sources, les services des urgences : source.

Pour résumer triste époque que traverse notre pays, car avec la politique généralisée de l'excuse, nous assistons passivement à une hausse généralisée de la violence : sources.

Sur le même thème sur RNC, Eric Brunet avec son émission : « Radio Brunet » du 24/09/18, le sujet du jour était : Polémique Moix, « C'est l'état et les politiques qui ont la trouille et ne veulent pas d'ennuis » Était invité un représentant du syndicat de police Alliance, et au cours de l'émission des policier sont intervenus pour expliquer « la politique du chiffre » sur les petites infractions » et qu'il ont l'ordre de ne pas contrôler certains jeunes délinquants car il y avait le risque d'un refus éventuel d'obtempérer, poursuite,... risques d’accidents, et au final émeutes, simple non !! A noter qu'il y avait aussi des auditeurs « lambdas ». Le titre de l'émission était aussi celui d'un sondage, et le résultat final a été de 94% d'accord. Vers la fin de l’émission vous entendrez le représentant syndical Benoît Marret qui lance un appel assez poignant à la population, pour dire : « si vous politiques ne bougent pas, c'est à vous citoyens de vous bouger » : vidéo de l'émission.

La gigantesque erreur de la politique de la paix sociale !

Depuis 1981 avec l'angélisme de la gauche... reprit sous la Présidence Jacques Chirac mise en place par son Ministre de l'intérieur Dominique de Villepin suite aux émeutes des banlieues en 2005, les ordres en résumé étaient assez simple. Il ne faut pas intervenir dans les cités dites sensibles pour ne pas faire de vagues, surtout pas trop toucher aux différents trafics, car « donner un grand coup de pied dans la fourmilière » risque de mettre le feu aux dites citées (elles sont 718 en France métropolitaine : wiki).

Néanmoins merci bien Mrs Yann Moix, votre puante diatribe contre les policiers a au final le mérite de provoquer beaucoup de réactions, et comme je l'indique dans mon titre cette dernière à permis de soulever le couvercle de la sournoise lâcheté politicienne, donc aux citoyens de se mobiliser contre les carences flagrantes de nos politiques qui depuis les années 80 ont par leur manque de courage ont conduits notre pays dans lequel il se trouve actuellement.

La situation est tellement dramatique et grave, et avant qu'arrive une éventuelle guerre civile, pour y remédier, je ne vois qu'une solution... l'armée doit prendre les rênes du pays car elle seule est capable de reprendre les trop nombreux « territoires perdus de la république »... affaire à suivre !

Conclusion :

Regardons dans quel état de délabrement se trouve actuellement notre pays, depuis 1968, années après années la chienlit (chère à de Gaulle) s'est installée et hélas développée, nos politiques de moins en moins courageux et lâches pour ne pas nommer un chat un chat, employant à outrance le politiquement correct…. mais n'oublions pas « le politiquement correcte nuit gravement à la démocratie ».

Comme je le dis dans mon titre, Mrs Yann Moix, Moix, vous avez déclaré « vous chiez dans votre froc »,... alors merci d'avoir fait soulevé (malgré vous) le couvercle de la sournoise lâcheté politicienne, de ce fait, votre déclaration à permis de mettre sur la place publique et au grand jour l'incurie de nos politiques.

L'image qui illustre mon article, à été copiée sur ce site.

Je ne suis pas un psychiatre, mais je trouve que cet individu a disons… un « regard étrange » !

Mrs Yann Moix, vous avez juste 50 ans, mais je pense que votre aigreur, et votre rancœur sont bien des handicaps pour atteindre pleinement la sérénité de l'âge qui avance, en un mot, je pense que vous ne saurez jamais « un vieux sage », et c'est bien dommage pour vous.

Gilbert Spagnolo dit P@py

P.S.

J'ai vu que Yann Moix a fait un voyage en compagnie de Gérard Depardieu en Corée du Nord : sources. Juste une question, pourrait-il tenir le même langage dans une émission télé là-bas ?

Au fait Monsieur Moix, vous allez accepter l'invitation de ce syndicat de police pour les accompagner lors de l'une de leurs patrouilles dans une citée ou « volent bas » : pavés, frigos, machine à laver etc etc, nous sommes très très curieux de lire votre réponse et votre témoignage.

Néanmoins, je rajoute ceci qui est importent,... vous avez également déclaré que vous aviez été un enfant battu maltraité voire martyrisé : sources, le vieux sage que je suis comprend mieux maintenant vos réactions dans le traitement de vos émotions et de votre humeur, car les enfants maltraités gardent des connexions neuronales altérées : source, autres résultats Google : Ici. Alors peut-être qu'il faut chercher dans votre enfance les causes que vous avez de voir la vie d'une manière plutôt sombre et négative, mais surtout provocatrice !