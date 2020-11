Yannick Jadot imposerait la vaccination contre le Covid19

@gruni

"La France est le pays où les habitants sont les plus hostiles à un éventuel vaccin. Dans l’Hexagone, le recul est encore plus net qu’ailleurs puisque seuls 54% des sondés, soit un peu plus d’un Français sur deux, accepteraient à l’heure actuelle de se faire vacciner".

C’est un sondage bidon, il y a eu deux sondages fait en live sur 2 radios differentes, sur une 85% de »non« et l’autre 90%

Un tel gap de 87.5% (la moyenne des deux) est super loin des 54% exprimés ci dessus, le delta des deux est trop énorme (ipsos vs les 2 radios)



QUI à commandé ce sondage ? (c’est important !)

Ceci expliquerai peut etre ce chiffre.



Malgré le terrorisme ambiant aupres de la population Francaise (oui c’est bien du terrorisme et je pese mes mots) parce que lorsque tu fous 2 fois de suite dans une année le peuple en prison pendant x mois (Prison definition Larousse)

»Établissement où sont détenues les personnes condamnées à une peine privative de liberté... "



Malgré ca meme pas 50% (ton chiffre) est pour etre vaccinné.



La on entre carrément en dictature, nous ne sommes meme plus des péripathéticiennes, car meme les putes peuvent refuser un client, pourtant elles vivent de leurs corps.

Nous ne sommes la de fait meme plus propriétaire du notre !

Ou ne le serons plus visiblement, ni de notre libre arbitre si on ne mets pas un coup d’arret net et définitif à leurs délires de psychopathes



Ce que je ne comprends pas, c’est qu’une telle idée fachiste ne déclenche pas un immense tollé et la démission de cet apprenti fachiste