Yémen : Emmanuel Macron doit retirer son permis de tuer à l’Arabie saoudite

La France, le “pays des droits de l’homme” n’est plus présent, il a cédé à la finance. Le Yémen est le pays le plus pauvre du monde arabe. Il doit faire face aux agressions meurtrières permanentes par des pays arabes avec la complicité de la France. Des avions F15 et 16 et des munitions non conventionnelles sont utilisés chaque jour. Un embargo total est toujours maintenu. Emmanuel Macron doit retirer son permis de tuer. Thierry Paul Valette.

Les propos du président de la République sont insoutenables. En 2011, la France a détruit la Libye au nom des droits de l’homme et aujourd’hui elle l’enlise avec les ventes d'armes à l'Arabie saoudite.

Depuis 2017, la France, les USA et la GB participent à la destruction du Yémen. Seul compte pour eux la finance. Les ventes d'armes ont rapporté plus de 10 milliards d'euros à la France. Son deuxième gros client n'est autre que l'Arabie saoudite.

Le président de la République, Emmanuel MACRON, recevra l'Arabie soudite au premier Forum de Paris sur la Paix. Malgré l'affaire Khashoggi, malgré le terrible conflit au Yémen, malgré les millions d'enfants aux portes de la famine, la France continue ses ventes d'armes. Aucune enquête parlementaire n'est ouverte afin de faire la lumière la responsabilité de la France au Yémen.

Pour Emmanuel Macron, faire le lien entre l’assassinat récent du journaliste Jamal Khashoggi et le conflit au Yémen relèverait de la « pure démagogie ».

Au sujet de la vente des armes par la France à l’Arabie Saoudite, la question ne se pose pas « mon agenda n’est pas dicté par les médias, que ça vous plaise ou non ». L'ONU garante de paix est impuissante devant ce génocide. La population affamée doit composer seule. Pour rappel, plus 40% de la population nécessitent une aide humanitaire d’urgence, 7 millions sont menacés par la famine et un million sont la proie d’une épidémie de choléra.

Le pays est paralysé : pénurie d’énergie, plus de transport, plus d’eau potable, d’électricité, d'hôpitaux fonctionnels. Le made in USA et le made in France mettent le feu aux écoles, aux hôpitaux, aux lieux de culte, aux lieux publics.

Le président Emmanuel Macron reste muet face à l'attitude de la coalition menée par l'Arabie saoudite qui tue et sème la terreur pour faire plier la volonté du Yémen.Tout cela sous le regard du monde. C'est inacceptable. C'est grâce à des chèques en pétrodollar que Riyad, pays le plus riche, écrase sous le pays arabe le plus pauvre avec de l'armement français et américain.

Ce « permis de tuer » doit cesser !!! Les prétendants au titre d'humaniste doivent réagir. L'invitation maintenue par la France est une insulte au droit international. L'Arabie saoudite n'a pas sa place à un forum pour la paix. Ce pays est un dearler de mort ne l'oublions pas...

J'en remercie les premiers signataires : Thierry Paul Valette, président de l’Égalité Nationale et porte-parole du Collectif Contre la Famine au Yémen ; Geneviève de Fontenay, présidente d’honneur du Comité Miss Prestige National ; Éva Darlan, actrice et réalisatrice ; Ibrahim Sorel Keita, PDG de BDM TV ; Emmanuel Dupuy, président de l’IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe ; Fiona Gélin, actrice ; Rosalie Kerdo, présidente fondatrice FSE-Fraternité Solidarité Emploi, Almamy Kaloko, président de Grad Guinée ; Cécile Ferrovecchio, sociologue et auteure ; Bernard Moncel, journaliste ; Jessica Cardiny, journaliste fondatrice de Stess News ; Stop the war on Yémen ; Salam for Yémen ; association solidarité Yémen ; Help Yémen ; le CODI, centre d’observation des inégalités.

Piqûre de rappel :

Notre collectif ne veut pas de la présence de l'Arabie Saoudite au Forum de Paris sur la Paix.

Thierry Paul Valette

Porte parole du Collectif Contre la Famine au Yémen