Yulia Laputina, ministre ukrainienne, est une admiratrice du criminel de guerre nazi Roman Choukhevytch

Yulia Laputina est l’actuelle ministre des anciens combattants de l’Ukraine. Elle a été nommée à ce poste en décembre 2020 [1] et il y a quelques jours elle était en visite à Washington [2], capitale de l’Empire américain, où elle a rencontré des responsables des départements d'État et de la Défense, notamment Anne Witkowsky [3], secrétaire d’État adjointe en charge des conflits et des opérations de stabilisation, en déclarant : « Nous avons toujours besoin de F-16 » [4].

Yulia Laputina - ministre des anciens combattants de l’Ukraine - et Anne Witkowsky - secrétaire d’État adjointe en charge des conflits et des opérations de stabilisation, Washington, 21 avril 2023.

Yulia Laputina avait visité une base du Pravy Sektor (Пра́вий се́ктор/Secteur Droit) dans la région de Donetsk en juillet 2021 [5], en visitant en particulier le musée créé par cette formation d’extrême-droite à Novohrodivka [6]. Nous y reviendrons...

Capture d’écran - site de l’administration régionale de Donetsk

Le Pravy Sektor a réalisé une vidéo consacrée à ce musée [7] :

COPIE de cette vidéo

Capture d’écran - vidéo ci-dessus

Capture d’écran - vidéo ci-dessus

Dans ce musée, on remarque la présence d’une grande fresque avec une représentation du « caporal-général » (Генерал-хорунжий) Roman Choukhevytch pour employer les propres termes de l’un des intervenants de la vidéo à 11 min 35 s…

Ce portrait de l’un des commandants historiques de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), organisation ayant participé à l’extermination des Juifs en Ukraine et au massacre de Polonais [8], semble s’appuyer sur la statue de Roman Choukhevytch présente à Kalouch [9], ville de la région d'Ivano-Frankivsk. Ce monument a été inauguré en 2012 pour le 105e anniversaire de sa naissance en présence du néonazi Oleh Tyahnybok, président du parti Svoboda.





Statue de Roman Choukhevytch - inauguration en compagnie du néonazi Oleh Tyahnybok - Kalouch

Statue de Roman Choukhevytch - inauguration en compagnie du néonazi Oleh Tyahnybok - Kalouch

À noter que cette formation politique participe aux processions aux flambeaux dédiées à Roman Choukhevytch avec le Pravy Sektor et le Corps national, parti du néonazi Andriy Biletsky, l’un des fondateurs du régiment Azov qui est également de la partie…



Source : [10]

<iframe width="720" height="576" src="//1plus1.video/video/embed/H245yBTt" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay ; fullscreen"></iframe>

Source : [11], COPIE de cette vidéo



Source : [12]

Comment également ne pas rappeler que Roman Choukhevytch a une avenue portant son nom à Kiev, capitale de l’Ukraine, grâce notamment à l’intervention de son maire Vitali Klitschko…



Source : [13]



7 février 2014. À gauche, le néonazi Oleh Tyahnybok - président du parti Svoboda -. Au centre, Vitali Klitschko - futur maire de Kiev - et Victoria Nuland - secrétaire d’État américaine -. À droite, Arseny Yatsenyuk.

Yurii Syrotiuk - membre du Parti Svoboda - et Vitali Klitschko. Salle de réunion du conseil municipal de Kiev.

Source : [14]

En juillet 2021, Yulia Laputina, ministre des anciens combattants de l’Ukraine, a posé avec Dmytro Kotsyubaylo, membre du Pravy Sektor, devant le portrait de Roman Choukhevytch présent dans le musée et la photo ci-dessous est présente ni plus ni moins sur le site de son ministère [15]… :

Dmytro Kotsyubaylo a reçu quelques mois plus tard, le 1er décembre 2021, la plus haute distinction d’Ukraine des mains de Volodymyr Zelensky.

Cliquez

Le 10 mars 2023, la Première ministre de Finlande, Sanna Marin, a participé avec le président ukrainien aux obsèques de Dmytro Kotsyubaylo. De nombreux médias ont évoqué à travers une publication (notamment de l’AFP...) cet hommage à « DaVinci » tué par les Russes lors de la bataille de Bakhmout, mais en oubliant de préciser tout de même qu’il était membre du Pravy Sektor et admirateur des nazis Stepan Bandera & Roman Choukhevytch...

Valeri Zaloujny, commandant en chef des forces armées d’Ukraine, au centre - à sa droite Dmytro Kotsyubaylo, membre du Pravy Sektor. Portrait de Stepan Bandera en haut à droite, avec en haut à gauche une représentation de Roman Choukhevytch. Bustes sur le bureau : Bandera, Choukhevytch, Konovalets.

Sans doute au nom de la défense des « valeurs européennes »...

J.G.

Article initialement publié le 1er mai 2023

