Yves Bouvier et l’évasion fiscale en Europe

Alors qu’elle prive les Etats de 900 milliards d’euros par an, l’évasion fiscale ne faiblit pas. La Commission européenne semble particulièrement timide face aux scandales répétés, tels que l'affaire du « Azerbaijani Laundromat ». Certains hommes d'affaires, comme Khagani Bashirov, Philippe Dauvergne ou Yves Bouvier, sont dans le collimateur des députés européens.

Selon une étude publiée par Richard Murphy, spécialiste de la fiscalité à l’Université de Londres, l’évasion fiscale a représenté, en 2015, entre 750 et 900 milliards d’euros de manque à gagner pour les États membres de l’Union européenne. A titre d'exemple, la France a perdu 120 milliards d’euros, l’équivalent de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les produits énergétiques confondus, comme le soulignait dernièrement dans l'Humanité le sénateur communiste Éric Bocquet.

L’étude, qui déplore l’opacité entretenue par de nombreux pays de l’Union en matière de fiscalité, pointe le manque de loyauté politique de certains pays qui « offrent avantages et exemptions au détriment de leurs voisins ». Il faut dire que de nombreux angles morts continuent d’éclipser la lutte pour la transparence bancaire et contre l’évasion fiscale en Europe.

L'affaire du « Azerbaijani Laundromat » (ou « laverie automatique azerbaïdjanaise ») a révélé une immense opération de blanchiment d’argent - sur fond d'arrestation de militants, politiciens et journalistes - menée par les élites azerbaïdjanaises. 2,9 milliards de dollars auraient été écoulés sur deux ans à travers quatre sociétés écran enregistrées au Royaume-Uni et grâce à la complicité d'une grande institution financière européenne, la banque danoise Dansk Bank.

Selon une enquête du quotidien azerbaïdjanais Azadliq, l'homme d'affaires Khagani Bashirov semble avoir pleinement profité de la laverie automatique. Cette laverie était constituée d'un certain nombre de sociétés basées en Angleterre qui envoyaient des fonds... aux sociétés de Bashirov. Problème, Khagani Bashirov a eu des relations commerciales étroites avec Philippe Dauvergne, le Directeur général du « Freeport luxembourg », un autre dispositif dont l'opacité est un sujet de préoccupation majeure pour les députés européens. Les deux hommes auraient même collaboré sur au moins 13 sociétés entre 2008 et 2018 et sont toujours co-directeurs d'un certain nombre d'organisations. Last but not least, la réputation sulfureuse du fondateur du Freeport luxembourg, l'homme d'affaires suisse Yves Bouvier, qui pose problème.

Ports francs en eaux troubles avec Khagani Bashirov, Philippe Dauvergne et Yves Bouvier

« Mais à quoi jouent les pays membres de l’Union européenne (UE) en matière de lutte antiblanchiment ? » se demande la journaliste Anne Michel dans le journal le Monde. On peut se poser la question lorsque l'on voit ces entrepreneurs qui ont joui impunément de dispositifs opaques pendant tant d'années.

Rappelons que les ports francs, ces zones non soumises au service des douanes, servent à acheter et à revendre, sans laisser de trace, des objets de grande valeur (œuvres d’art, antiquités, montres, bijoux, pierres précieuses, grands crus...). Ces entrepôts peuvent même également permettre de frauder le fisc ou de financer le terrorisme, comme le dénoncent les autorités françaises depuis 2016.

Le Parlement a pourtant voulu réagir. L'eurodéputé Wolf Klinz s’est tout particulièrement intéressé au Freeport Luxembourg, qu’il qualifie d’« entreprise à risque pour la réputation et la sécurité de l’Union européenne ». Son fondateur, Yves Bouvier fut d'ailleurs mis en examen par la justice monégasque dès 2015 pour « escroqueries » et « complicité de blanchiment ». Il est également soupçonné par le fisc suisse d'avoir soustrait 165 millions de francs d'impôts. Une somme exorbitante, même pour la Suisse.

Surnommé « le roi des ports francs », Yves Bouvier fut par ailleurs pendant dix ans le marchand d’art personnel du milliardaire russe Dmitri Rybolovlev. En 2014, ce dernier découvre que le Suisse se fait des marges extrêmement importantes sur chaque tableau vendu, avec la complicité d'une "espionne" et de la fameuse maison de vente aux enchères Sotheby's. Coût de l'escroquerie présumée : 1 milliard de dollars. Beaucoup d'affaires parallèles et autant de systèmes opaques et de personnalités sulfureuses (Khagani Bashirov, Philippe Dauvergne) qui entourent l'homme d'affaires et qui posent véritablement problème.

« Hold-up de nos services publics »

Pourtant, la Commission européenne ne semble pas prendre le problème au sérieux. Yves Bouvier fut avalisé par Jean-Claude Juncker lui-même, à l’époque où il était Premier ministre du Grand-Duché. Est-ce la raison pour laquelle la réponse de l’Union européenne reste timide à ce jour ? La question reste dangereusement ouverte, le nom du président de la Commission ayant déjà été associé au « tax rulings » luxembourgeois, ces accords spéciaux ayant facilité l’optimisation fiscale de grandes entreprises comme Google, Apple ou Starbucks.

De son côté, la réaction de Pierre Moscovici n’a pas rassuré davantage. Dans une lettre du 28 février, adressée à Wolf Klinz, le commissaire européen aux Affaires économiques a admis qu’il y avait probablement des « activités indésirables » dans les ports francs. Mais il a aussitôt rappelé qu’aucune preuve de fraude systémique n’avait été trouvée par les eurodéputés.

Pourtant, comme l’affirme l’ONG Oxfam, l’évasion fiscale est l’équivalent d’un « hold-up de nos services publics », ce qui explique l’indignation qu’elle suscite parmi les citoyens. Si les autorités européennes veulent prouver qu’elles s’attaquent sérieusement au problème, elles devront s’intéresser plus sérieusement à ceux qui oeuvrent dans l'ombre, comme Khagani Bashirov, Philippe Dauvergne ou Yves Bouvier, via des dispositifs d'une opacité sans précédent.