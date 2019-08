Yves Cochet - Fou ou visionnaire ?

@Fergus

Je vois que vous êtes partout à la fois. Donc vous polluez plus que les autres.

Groenland = Pays vert . Ce pays a donc du être vert et sans glace de mémoire d’homme. Donc, c’est pas si vieux que ça.

Les problèmes sont les courants marins qui peuvent faiblir à cause de l’apport d’eau non salée donc de densité moindre. Si le Gulf Stream diminue, nous aurons une glaciation. On voit la différence de climat à la même latitude entre l’Europe et l’Amérique. Gulf Stream et Labrador sont d’importants facteurs de régulation. Et l’augmentation du CO² a toujours suivi un réchauffement et non le contraire.

Ainsi, cette arnaque permet de prélever de nouvelles taxes, de faire marcher le commerce des automobiles et de ne pas parler de pollution. Parce que si la température augmente, on devrait avoir plus d’insectes, non ? Mais la pollution chimique de l’agriculture est bien là pour les faire disparaître.

Tous ceux qui croient aux conclusions di GIEC sont des complices volontaires ou involontaires des gouvernants.