Zara, la Russie a de talentueuses stars

Il est de plus en plus évident que le monde russe et nous, nous vivons dans des mondes parallèles et que de moins en moins de liens nous unissent. Les sanctions ont non seulement fait des dégâts économiques et financiers dans les deux camps mais elles ont aussi élevé des barrières culturelles et sportives de plus en plus infranchissables. La récente Coupe du monde de football a sans doute été le dernier événement d'importance qui a vu l'Occident et la Russie se retrouver fraternellement.

La vie artistique russe nous est pratiquement inconnue excepté les artistes dissidents alors que ces derniers n'ont pratiquement aucune audience dans leur propre pays. N'est pas Vladimir Vyssotski qui veut, encore que ce dernier n'était pas vraiment un dissident.

Chacun peut faire une expérience en posant la question suivante autour de lui.

Combien d'artistes de variétés russes connaissez-vous ? La réponse sera généralement un long silence avant de citer les Chœurs de l'Armée rouge (qu'on confondra bien-sûr avec les Chœurs de l'Armée russe quatre fois sur cinq) et si on a bien assimilé le matraquage anti-russe du système médiatique, la réponse suivante sera Pussy Riot, le groupe punk connu pour son activisme politique.

Posez la question suivante à un Moscovite.

Combien d'artistes de variété francophones connaissez-vous ?

Il en citera facilement une demi-douzaine : Mireille Mathieu, Patricia Kaas, Lara Fabian, Mylène Farmer qui se produisent régulièrement en Russie et aussi Charles Aznavour ou Gilbert Bécaud (pour les plus âgés). En grattant un peu, ils pourraient sans doute ajouter Céline Dion, Adamo, Édith Piaf, Hélène Ségara et même Joe Dassin dont la famille était originaire d'Odessa.

Ce boycott de la musique de variétés russe est très perceptible dans les émissions de télévision en France où on peut même parler d'une russophilophobie pour employer ce néologisme d'Olivier Berruyer. L'exemple de Mireille Mathieu est éloquent. Elle fait une immense carrière internationale et les rares fois qu'elle apparaît sur des chaînes françaises, c'est pour se voir reprocher l'admiration que le président russe lui voue.

Plutôt que de faire un tour complet de la musique de variété contemporaine russe, je préfère mettre en avant une chanteuse russe qui poursuit une brillante carrière dans son pays et qui commence à être connue dans d'autre pays comme en Italie par exemple. Plutôt que d'évoquer sa vie et sa jeune carrière, je préfère vous laisser d'abord écouter une première interprétation de Zara.

Le titre : « Ici, les oiseaux ne chantent pas ».

C'est bien sûr une chanson patriotique mais le patriotisme est une affaire de tous les jours en Russie et ce genre de chanson est très apprécié par un public plus âgé comme c'est le cas ici mais aussi par un public jeune comme ce même morceau chanté par Katie Topuriya et son groupe pop devant un parterre de jeunes qui l'accompagnent en chœur. (lien)

L'approche de Noël est le bon moment pour regarder ce clip d'un genre plus festif. Zara chante « Felicità » en duo avec Al Bano (75 ans) dans les rues de la capitale russe éclairées pour les fêtes de fin d'année.

La voix d'Al Bano ne s'est pas altérée depuis 1982 quand il chantait ce tube en duo avec Romina Power... à moins que ce ne soit du playback dans ce cas-ci ? Le duo avec Romina était quand-même plus sensuel ne fut-ce que pour leurs regards amoureux.

Toujours en duo avec un chanteur italien, la voici avec le ténor Andréa Bocelli, un monument de la chanson italienne et internationale. Il faut mentionner la remarquable performance du metteur en scène russe, Vasiliy Barhatov, qui a réussi à placer les chanteurs et l'orchestre sur des plateformes suspendues se déplaçant au-dessus de la scène.

Le titre : « Con te Partiro."

Pour avoir regardé les deux versions, celle-ci soutient la comparaison avec la magistrale interprétation de la même chanson avec la soprano britannique Sarah Brightman en 1997 (lien) tout en reconnaissant la supériorité du registre vocal de cette dernière (plus de trois octaves comme Zara !)

Andrea Bocelli dira de Zara après avoir chanté avec elle.

« Lorsque Zara et moi venions de nous rencontrer, elle m'a chanté des chansons traditionnelles qui m'ont enchanté ! Puis il s'est avéré qu'elle chante aussi en anglais et en français. Elle a absorbé différentes cultures et les a retravaillées de manière originale. Zara est absolument une chanteuse de classe mondiale ! Elle a une belle voix, un tempérament passionné. Il y a à la fois la profondeur propre à l'âme russe et le charme séduisant de l'Orient »

Zara est née à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) en 1983 de parents arméniens d'origine yézidie. Son vrai nom est Zarifa Mgoyan. Elle a d'abord fait des études de philologie iranienne avant d'entrer à l'Académie de théâtre et de chant.

Elle a ensuite joué dans des séries télévisées et des films russes mais sa passion était le chant.

Elle a adopté la religion orthodoxe lors de son premier mariage. Elle a ensuite eu deux garçons avec son second mari avant d'aussi se séparer avec lui.

Zara est perfectionniste et ses interprétations deviennent de plus en plus parfaites. Ses clips et ses concerts sont mis en scène par les plus grands réalisateurs.

Pour suivre, voici une chanson plus rythmée chantée au concert « Toutes les stars » en 2014.

Le titre : Se souvenir de moi (trois vœux).

Le tempérament oriental de Zara est très marqué dans ce duo avec le populaire chanteur de variétés, Oleg Gazmanov, surtout dans sa gestuelle. Oleg Gazmanov est une très grande vedette en Russie et il n'a pas son pareil pour chauffer une salle. Un pot-pourri d'Oleg Gazmanov à la « Nouvelle Vague » à Sotchi. (lien)

Le titre : « Dolya »

L'interprétation de Zara de la chanson « Je ne peux pas vivre sans toi » lors de la soirée anniversaire d'Oleg Gazmanov qui s'est déroulée le 5 septembre 2016 à la salle "Новой Волне" (Nouvelle Vague) à Sotchi est sublime. C'est certainement une des plus belles chansons d'amour que je connais et Zara la chante ici en créant infiniment d'émotions. Remarquez que le silence a gagné toute la salle et qu'on n'entend pas un bruit pendant qu'elle chante, comme si tous les spectateurs étaient subjugués.

Pour tout dire, c'est ma chanson préférée de Zara.

Voici une traduction du premier couplet et du refrain. Sans les rimes, cela n'a évidement pas le même effet.

Moi sans toi chaque heure - un an,

Si le temps est plus court – écrasant,

Moi, même l'étendue céleste – une voûte,

Cela semble rocailleux (sans vie) sans toi,

Refrain (X2)

Moi sans toi je ne peux – vivre,

Moi et sous la pluie sans toi – sec,

Moi et dans la chaleur sans toi – j'ai froid,

Moi et Moscou sans toi – désert,

Comme la plupart des chanteurs de variétés russes qui ont du succès, Zara aime son pays avec ferveur et son public le lui rend bien. Chanteuse russe d'origine sub-caucasienne, elle s'est parfaitement imprégnée de l'âme russe aussi bien dans sa vie artistique que dans sa vie publique.

Elle a participé à nombre d'événements en faveur de la paix et elle porte le titre honorifique d'« Artiste de l'UNESCO pour la paix » depuis décembre 2016.

Elle a aussi été ambassadrice pour la Coupe du monde de football en Russie en 2018.

Zara s'est engagée depuis plusieurs années dans des œuvres caritatives notamment au bénéfice des enfants handicapés.

Dans un genre plus classique, voici Zara pour un concert solo à la salle "Октябрьский" (Octobre) de Saint-Pétersbourg en 2007.

Le titre : « Ne me parle pas de lui »

Tous les soirs du lundi au jeudi, quand les enfants sont au lit, Yvan Urgant (l'animateur) présente une demi-heure de divertissement musical sur Channel one destiné à détendre les téléspectateurs après leur journée de travail.

Voici une incontournable chanson française chantée en 2017 en français par Mireille Mathieu et Zara dans cette émission.

Toujours en français, la voici en duo avec Dmitry Pevtsov, son complice dans de nombreuses chansons sur les scènes. Zara chante des tubes d’Édith Piaf et de Charles Aznavour.

Le titre : « C'était récemment, c'était il y a longtemps. »

Dmitry Pevtsov est un chanteur et un acteur de théâtre et de cinéma moscovite qui a une soixantaine de films et de séries télévisées à son actif. A 55 ans, il poursuit sa carrière avec succès en Russie.

L'auteur de la chanson suivante est de comédien russe Valery Zolotukhin et la chanson est tirée du film « Ivan Vassylevytch change de profession. » Les paroles sont très belles et n'ont rien a voir avec ce sketch parodique très décalé. Je ne peux malheureusement alourdir l'article en les publiant.

C'est le cinquième épisode d'une série de sketchs de ce genre avec ces deux artistes.

Il n'est pas nécessaire de donner une explication, c'est très visuel.

Le titre : « Parler avec le bonheur »

Toujours avec Dmitry Pevtsov en 2009, dans un swing très rétro, drôle et bien agréable à regarder.

Le titre : « Rock and roll de Léningrad. »

La grande majorité des Russes aiment, adorent ou idolâtrent Zara mais... comme toujours en Russie, il y a les 10 à 15 % qui n'en ont pas assez bavé entre 1991 et 2000 et qui critiquent le soutient de Zara au président Poutine. Ils déversent librement leur acrimonie sur des sites d'opposition avec les commentaires les plus divers : d'abord parce qu'elle fait partie des inconditionnels de Vladimir Poutine et qu'elle a trusté les récompenses nationales et internationales. Ils lui reprochent aussi son origine arménienne, ses tenues sexy sur scène, sa vie privée (deux mariages, deux divorces), sa voix serait faible...

Ce sont évidement des avis extrêmement minoritaires et souvent motivés par des raisons politiques parce que de l'autre côté, il y a des dizaines de milliers de commentaires élogieux sous ses vidéo Youtube.

Zara est devenue membre de l'équipe Poutine : « Souviens-toi de tes racines » qui a été créé en novembre 2017 par Alexander Ovechkin, la star du hockey sur glace russe.

Les vedettes et des Russes ordinaires reviennent dans leur école ou leurs cercles sportifs et autres et ils partagent leurs expériences et leurs secrets professionnels avec les enseignants, les formateurs et la jeune génération.

Un autre retour dans le passé avec Zara sur scène lors de la soirée de réveillon en 2010. Elle produit une excellente prestation avec une chanson de variété très entraînante.

Le titre : « Je n'ai pas aimé. »

Nouvelles « People » .

Zara aurait passé ses vacances 2018 à Cap d’Antibes. Tranquillité assurée vu que personne ne la reconnaîtrait en France.

Elle était venue à Cannes il y a quelques années à l'occasion d'une année croisée France-Russie. Elle avait interprété en français « Une vie d'amour » devant son créateur, Charles Aznavour, avec qui elle avait ensuite échangé quelques mots.

Elle a chanté le 30 octobre dernier à Doha, dans la salle de l'opéra qui était comble. Elle a chanté en plusieurs langues et a prononcé quelques phrases en arabe. Elle a promis d'interpréter une chanson complète en arabe la prochaine fois. Elle était accompagnée de quatre enfants sourds de Saint-Pétersbourg qui chantaient avec le langage des signes.

Les Russes l'appellent affectueusement « Zarochka », le diminutif de Zara.

Les aéroports russes vont porter des noms de personnages historiques. Les Russes peuvent choisir leur préférence par vote. Zara a voté pour « Aéroport Pierre le grand » pour Saint-Pétersbourg.

Maria Zakharova, la directrice de l'information et de la presse du ministère des Affaires étrangères russe, a écrit cette chanson pour Zara sur une musique du très talentueux compositeur Maxim Fadeev. Zara l'a mise à son répertoire en 2018..

La chanson parle du temps qui passe et du vide qu'on ressent quand on ne sait qui aimer. Les jours volent comme des comètes et brûlent jusqu'au sol. Où puis-je trouver les réponses ? Où me trouver la chaleur ? La roulette tourne. Ma vie c'est « casino ». Demain sera différent. J'ai promis hier de me battre pour ne plus perdre. Zara essuie une larme a milieu de la chanson. Comme toujours, elle vit pleinement ce qu'elle interprète et cette chanson-ci est peut-être spéciale parce qu'elle a été écrite sur mesures par quelqu'un qui la connaît bien. Le public ressent aussi la même émotion. C'est sa dernière chanson enregistrée pour le moment.

Le titre « Pour toi, mon amour ».

Pour finir, voici un dernier duo avec Dmitri Pevtsov. C'est à nouveau un chant patriotique que les femmes russes d'un certain âge écoutent avec beaucoup de sentiments douloureux. Toutes les familles ont perdu des êtres chers lors de la Grande Guerre patriotique : un fils, un mari, un père, un frère, un oncle, un fiancé...

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette marche a été écrite par un compositeur russe en hommage aux femmes bulgares lors de la Guerre des Balkans en 1912. Cette marche atteignit une grande popularité en Union soviétique et dans les pays voisins durant les deux Guerres mondiales.

Cette chanson évoque le départ de soldats à la guerre et leur séparation avec leur bien-aimée.

« Pas tous d'entre nous ne reviendront. » « Quand le crépuscule du soir rencontre l'aube précoce, n'oublie pas les slavianki. (femmes slaves). » La vidéo est sous-titrée en anglais.

Le titre : « Adieu de slavianka ».

Je pourrais encore ajouter plus de vidéos de Zara mais je pense que l'article est déjà assez lourd comme cela. J'espère que les congés de fin d'année permettront aux lecteurs de trouver plus de temps à consacrer à l'écoute de la musique.

J'ai écrit ma conclusion dans l'introduction. Il y a un tel rejet de la Russie dans les médias, dans la majorité des partis politiques et dans les institutions européennes que je ne vois pas comment ne fut-ce que le moindre rapprochement culturel serait envisageable. Les chanteurs russes dont je parle dans l'article sont personnae non gratae en Ukraine, dans les Pays baltes et, par solidarité européenne, ne sont pas invités sur les plateaux de télévision occidentaux. Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé d'indication concernant Zara. Je sais seulement qu'elle n'a pas pu se produire en Azerbaïdjan à cause de son nom de famille à consonance arménienne. Ce sera la lacune de cet article.

Je terminerai donc par l'évocation d'un drame ou plutôt d'un crime majeur qui a été commis contre la communauté yézidie dont Zara est originaire.

Rappelons d'abord que les yézidis sont un peuple apparenté aux Kurdes mais qui n'est pas musulman. Il pratique un culte monothéiste dont on ne connaît pas l'origine exacte.

Une de ses représentantes, Nadia Murad, a partagé le prix Nobel de la Paix avec le gynécologue congolais Denis Mukwengue pour leur lutte contre la violence sexuelle pratiquée contre les femmes durant les guerres.

Nadia Murad est irakienne et elle a vécu l'esclavage sexuel. La ville de Sinjar fut prise par les terroristes islamistes en quelques heures après le retrait des peshmergas en 2014. La majorité des Yézidis, ceux qui refusaient de se convertir à l'islam, seront froidement exécutés. Les femmes seront emmenées à Mossoul où elles seront destinées aux combattants islamiques, ceux dont un ancien ministre disait qu'ils font du bon boulot et qui était approvisionnés en armes et en munitions par des officines de la plus grande puissance militaire du monde dirigée par un prix Nobel de la Paix.

Ce prix Nobel de la Paix 2018 est lui, mérité contrairement à la plupart des prix Nobel de la Paix des vingt-cinq dernières années.