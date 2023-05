Zelensky au sommet de la Ligue arabe organisé par l’Arabie saoudite : il leur explique pourquoi ils devraient s’opposer à Poutine

Zelensky a tenté d’inciter les pays arabes du Golfe à se désolidariser de l’invasion russe lors du sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend au sommet du G7 au Japon ce week-end, où il devrait s’adresser en personne aux dirigeants du monde entier, notamment en les pressant de fournir davantage d’armes et d’autres formes d’aide.

Il s’y rendra après sa visite en Arabie saoudite.

Vendredi, il est arrivé à Djeddah où, curieusement, il assiste au sommet annuel de la Ligue arabe organisé par les Saoudiens.

Il se trouve que le président syrien Bachar el-Assad participe à la même réunion, une première depuis 12 ans.

Habituellement, Zelensky fait la cour aux gouvernements européens et occidentaux, mais le Time explique la raison de cette escale comme suit :

« Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé en Arabie saoudite avant le sommet arabe de vendredi, où il devait s’adresser à des dirigeants qui sont restés largement neutres sur l’invasion de son pays par la Russie, y compris à de nombreux dirigeants qui entretiennent des liens étroits avec Moscou. » « Parmi les personnes présentes, le président syrien Bachar Assad, qui a été réintégré dans le giron arabe 12 ans après que la Syrie ait été suspendue au début de sa guerre civile. » « Les frappes aériennes russes sur les zones civiles ont dévasté les deux pays, mais en Syrie, elles ont permis à Assad de s’accrocher au pouvoir. ». – Time

Traduction :

M. Zelensky a imposé des sanctions à Bachar el-Assad il y a plusieurs semaines. Aujourd’hui, elles seront visibles au sommet arabe.

Traduction :

L’émir du Qatar a quitté le sommet de la Ligue arabe par défi, car Doha n’a pas normalisé ses relations avec Damas. Pendant ce temps, la délégation syrienne dirigée par Bashar al-Assad n’a pas mis d’écouteurs pour la traduction lors du discours de Vladimir Zelensky.

Zelensky rencontre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman pendant son séjour à Djeddah, après quoi son avion décolle pour le G7 à Hiroshima.

Le discours officiel de Zelensky à la Ligue arabe

Il a prononcé un discours officiel devant les 22 membres de la Ligue arabe.

Un commentateur en ligne a résumé ce que de nombreuses personnes présentes doivent penser :

« Zelensky est venu en Arabie Saoudite pour faire la leçon à la Ligue arabe sur la Crimée et sur les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas aimer la Russie… » « Pourquoi l’avoir laissé venir et leur avoir fait perdre leur temps ? »

Traduction :

Parmi vous, il y a ceux qui ont fermé les yeux sur l’annexion de la Crimée – Zelensky au sommet de la Ligue arabe.

Volodymyr, tu as pourtant fermé les yeux sur l’annexion de la Palestine.

VIDÉO AVEC LE SON ICI :

Traduction :

Quiconque protège sa terre natale des envahisseurs, quiconque protège les enfants de son peuple de l’esclavage, chaque guerrier de ce type est sur la voie de la justice. Je suis fier de représenter ces soldats et l’ensemble du peuple ukrainien au sommet de la Ligue des États arabes.

Le dirigeant ukrainien souhaite inciter les riches pays arabes du Golfe à se désolidariser de l’invasion russe :

Les riches pays du Golfe ont fourni de l’aide à Kiev, mais ont également tenté d’adopter une approche plus prudente de la guerre en raison de leurs liens avec le président russe Vladimir Poutine .

. L’Arabie saoudite, en particulier, a tenté de se positionner en tant que médiateur.

En septembre dernier, le royaume du Golfe et son prince héritier Mohammed ben Salman ont servi de médiateurs pour un rare échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, qui incluait deux vétérans américains qui s’étaient rendus en Ukraine pour aider à lutter contre la Russie.

En effet, les États arabes qui entretiennent des relations commerciales et énergétiques importantes avec Moscou ne risquent pas de s’attirer les foudres de Poutine, car la visite semble n’être qu’un exercice au cours duquel les dirigeants régionaux se contentent d’écouter Zelensky.

À son arrivée dans le royaume, M. Zelensky a tweeté que l’Arabie saoudite « joue un rôle important et nous sommes prêts à porter notre coopération à un nouveau niveau », et qu’il présentera aux dirigeants arabes les questions des « prisonniers politiques en Crimée et dans les territoires temporairement occupés, du retour de notre peuple, de la formule de la paix et de la coopération énergétique ».

Voici quelques extraits des propos tenus par M. Zelensky lors du sommet arabe :

« Même si certaines personnes présentes au sommet ont un point de vue différent sur la guerre, sur notre terre, et appellent cela un conflit, je suis sûr que nous pouvons tous être unis pour sauver des personnes des cages des prisons russes. » « Malheureusement, certains dans le monde, et ici parmi vous, ferment les yeux sur ces cages et ces annexions illégales. »



« Et je suis ici pour que tout le monde puisse avoir un regard honnête, même si les Russes essaient d’influencer. » « L’indépendance doit être préservée. Et je veux remercier l’Arabie saoudite, je veux remercier la majorité d’entre vous, pour avoir soutenu [inaudible] les positions internationales et la Charte des Nations unies. ». – CNN

M. Zelensky était accompagné du chef du peuple tatar de Crimée, Mustafa Dzhemilev, lors de son voyage à Djeddah, en Arabie saoudite.

« Je suis également certain que toutes vos nations comprendront l’appel principal que je souhaite lancer ici à Djeddah, un noble appel à vous tous, pour aider à protéger notre peuple, y compris la communauté musulmane ukrainienne », a-t-il déclaré. « Je suis accompagné de Mustafa Dzhemilev, le chef du peuple tatar de Crimée, l’un des peuples autochtones de l’Ukraine, qui vit en Crimée, le centre de la culture musulmane en Ukraine. » – CNN

Les Ukrainiens devraient toutefois trouver un public plus réceptif au G7, où, selon le bureau de M. Zelensky, des décisions importantes seront prises.

Il est probable qu’il continuera à insister sur la nécessité de disposer d’avions de combat occidentaux, car cette possibilité se concrétise, comme l’a montré la volte-face de Macron sur l’accord de formation des pilotes ukrainiens annoncée cette semaine.

***

Il est à noter que M. Zelensky a fait le voyage en Arabie Saoudite aux frais du contribuable français et qu’il continue sa tournée promotionnelle au G7, de la même manière.

Source : Zero Hedge

https://geopolitique-profonde.com/