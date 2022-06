Zelensky et la destruction de l’économie ukrainienne

2014=

:

PAUL CRAIG ROBERTS

Le régime Obama, qui se vautre dans son orgueil et son arrogance, a imprudemment transformé la crise ukrainienne en une crise avec la Russie. Que ce soit intentionnellement ou stupidement, les mensonges propagandistes de Washington conduisent la crise à la guerre. Ne voulant plus écouter les menaces insensées de Washington, Moscou n’accepte plus les appels téléphoniques d’Obama et des hauts responsables américains.

La crise en Ukraine a commencé avec le renversement par Washington du gouvernement démocratique élu et son remplacement par des larbins choisis par Washington. Ces larbins ont ensuite agi en paroles et en actes contre les populations des anciens territoires russes que les dirigeants du parti communiste soviétique avaient rattachés à l’Ukraine. La conséquence de cette politique insensée est l’agitation de la part des populations russophones pour retourner en Russie. La Crimée a déjà rejoint la Russie, et l’est de l’Ukraine et d’autres parties du sud de l’Ukraine vont probablement suivre.

Au lieu de se rendre compte de son erreur, le régime Obama a encouragé les larbins que Washington a installés à Kiev à recourir à la violence contre les habitants des régions russophones qui font campagne pour des référendums afin qu’ils puissent voter leur retour en Russie. Le régime Obama a encouragé la violence malgré la déclaration claire du président Poutine selon laquelle l’armée russe n’occupera pas l’Ukraine à moins que la violence ne soit utilisée contre les manifestants.

Nous pouvons conclure sans risque que Washington n’écoute pas quand on lui parle ou que Washington désire la violence.

Étant donné que Washington et l’OTAN ne sont pas en mesure, à l’heure actuelle, de déployer des forces militaires importantes en Ukraine pour faire face à l’armée russe, pourquoi le régime Obama tente-t-il de provoquer une action de l’armée russe ? Une réponse possible est que le plan de Washington visant à expulser la Russie de sa base navale en mer Noire ayant échoué, le plan de repli de Washington est de sacrifier l’Ukraine à une invasion russe afin que Washington puisse diaboliser la Russie et forcer une forte augmentation des dépenses et des déploiements militaires de l’OTAN.

En d’autres termes, le prix de repli est une nouvelle guerre froide et des billions de dollars de profits supplémentaires pour le complexe militaro-sécuritaire de Washington.

La poignée de troupes et d’avions que Washington a envoyés pour « rassurer » les régimes incompétents de ces éternels points chauds pour l’Occident - la Pologne et les pays baltes - et les quelques navires lance-missiles envoyés en mer Noire ne sont que des provocations symboliques.

Les sanctions économiques appliquées à des responsables russes individuels ne signalent rien d’autre que l’impuissance de Washington. De véritables sanctions nuiraient aux États fantoches de l’OTAN de Washington bien plus que les sanctions ne nuiraient à la Russie.

Il est clair que Washington n’a aucune intention de travailler avec le gouvernement russe. Les exigences de Washington rendent cette conclusion inévitable. Washington demande au gouvernement russe de couper l’herbe sous le pied des populations protestataires de l’est et du sud de l’Ukraine et de forcer les populations russes d’Ukraine à se soumettre aux larbins de Washington à Kiev. Washington exige également que la Russie renonce à la réunification avec la Crimée et remette la Crimée à Washington afin que le plan initial d’expulsion de la Russie de sa base navale de la mer Noire puisse se poursuivre.

En d’autres termes, la demande de Washington est que la Russie reconstitue Humpty Dumpty et le remette à Washington.

Cette demande est tellement irréaliste qu’elle dépasse le sens de l’arrogance. Le fou de la Maison Blanche dit à Poutine : « J’ai foiré ma prise de contrôle de votre arrière-cour. Je veux que vous répariez la situation pour moi et que vous assuriez le succès de la menace stratégique que j’avais l’intention de faire peser sur votre arrière-cour. »

Les médias occidentaux médiatisés et les États européens fantoches de Washington soutiennent cette demande irréaliste. Par conséquent, les dirigeants russes ont perdu toute confiance dans la parole et les intentions de l’Occident, et c’est ainsi que les guerres commencent.

Les politiciens européens mettent leur pays en grand danger et pour quel bénéfice ? Les hommes politiques européens font-ils l’objet de chantage, de menaces, de paiements en espèces sonnantes et trébuchantes, ou sont-ils tellement habitués à suivre l’exemple de Washington qu’ils sont incapables de faire autrement ? Quel avantage l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont-ils à être contraints par Washington à une confrontation avec la Russie ?

L’arrogance de Washington est sans précédent et est capable de conduire le monde à la destruction. Où est le sens de l’auto-préservation de l’Europe ? Pourquoi l’Europe n’a-t-elle pas lancé des mandats d’arrêt contre tous les membres du régime Obama ? Sans la couverture fournie par l’Europe et les médias, Washington ne serait pas en mesure de conduire le monde à la guerre.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)