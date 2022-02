Zelensky l’homme de l’année !

@ Fergus- juste un renseignement concernant les insultes dont est abreuve poutine ainsi que les sanctions touchant son pays et directement lui et son premier ministre, Ou etait tout cela quand les usa envahirent et la grenade, le panama, l« irak,,sans parler du crime contre l’humanite avere que fut l’embargo irakien ???Concernant l’otan, qui bombarda pendant 78 jours,SANS MANDAT DE L’ONU QUI GARANTISSAIT L’INTEGRITE TERRITORIALE DE CE PAYS, la serbie pour lui faire avaler ’l »independance du « kosovo »( j’avais dit alors « là vous avez ouvert la boite de pandore ??) ???ET puisque on affuble poutine du qualificatif de dictateur (dictateur elu tout de meme) qui etaient les dictateurs et qui etaient les cingles dans les agresions que je viens de citer. ???Alors quand pendant trente ans on a fait avaler des couleuvres et meme des pythons, a poutine, lui mentant effrontement parfois, il arrive ce qui arrive...Le president russe n’a jamais dit que l’ukraine ne devait pas rentrer dans l’europe ,d’ailleurs le contenu de la demande d’accord envoye et aux usa et a leurs valets habituels le prouve ; il demandait qu’on lui garantisse sa securites.la ligne rouge et ce n’etait pas nouveau, etait que et l’ukraine et la georgie ne rentre pas dans l’otan

C’est un peu comme quand un commerçant exede par des cambriolages a repetion tire sur le voyou et le tue, evidemment on lui retorquera , que selon la loi »la riposte doit etre proportionnelle a l’attaque« , que »il n’a pas le droit de se faire justice« , mais ne peut t’on trou ver quelques circonstances attenuantes