Zelensky, Le clown est-il devenu fou ?

La vraie question serait plutôt « qui est le plus fou » ? Les Américains qui font leur guerre économique contre la Russie en attendant de faire celle contre la Chine, ou les Européens qui sont aux ordres de Biden, ou la France qui met flamberge au vent, et qui elle aussi a tout à perdre.

On se complaît dans une escalade suicidaire en livrant des armes défensives et aussi offensives comme des chars en attendant que Zelensky exige des avions.

Ce dernier dans sa folie veut nous conduire vers une guerre mondiale

• Scènes de crimes de guerre montées de toutes pièces ;

• Destruction des gazoducs Nord Stream avec ses amis Anglais, en accusant les Russes d’avoir saboté leur propre mine d’or.

• Utilisation des civils comme boucliers humains .

• Tirs de missiles sur la Pologne en faisant porter le chapeau à Poutine.

• Tirs sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, en accusant les Russes de tirer sur leurs propres soldats.

Zelinsky est allé encore plus loin.

Il estime qu'en cas de défaite de Kiev "en raison de l'affaiblissement et de l'épuisement de l'aide" internationale, Moscou pourrait "entrer dans les États baltes, les États membres de l'Otan". Il ajoute :

"Et alors, les États-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles exactement de la même manière que nous envoyons les nôtres à la guerre.

La guerre nucléaire pour qu'il gagne et la guerre nucléaire si il perd.

Sommes nous prêts à nous battre jusqu'au dernier Ukrainien, même à devenir belligerants jusqu'à ce que Poutine, poussé dans ses derniers retranchements décide de déclencher les préludes d'une une troisième guerre mondiale en employant des armes nucléaires tactiques ?

L'Iran, la Syrie, l'Afghanistan, et d'autres nombreuses galères ne nous ont pas servi de leçons, on suit aveuglément les Américains et ensuite on en subit les conséquences économiques, migratoires et sécuritaires.

Zelensky, en plus d’avoir été un pitre comédien, joueur de piano sans les mains, est aussi un fou furieux qui aura entraîné son pays dans une guerre qu'il ne peut gagner, car les Russes et ses soutiens, le BRICS ne peuvent accepter de la perdre et ils ont l'arme absolue.

En attendant il dicte ses envies et ses caprices aux pays « amis » qui les exécutent sans sourciller pour l'instant !

Ce qui est étonnant, mais nous l’avons connu dans d'autres guerres c’est que son peuple s’est laissé manœuvrer par ce jusqu’au-boutiste qui peut nous mener à une troisième guerre mondiale, qui elle, serait sans conteste la dernière.

Les médias toujours aussi « objectifs » feignent d'ignorer que cette guerre a commencé au minimum en 2014 avec la révolution de Maïdan qui a placé un gouvernement pro Ouest à la tête de l'Ukraine. Ils ont oublié aussi que depuis septembre 2014 des affrontements constants avaient lieu entre gouvernement ukrainien et forces pro russes aidées par la Russie dans cette guerre du Donbass.

Quand aux Américains, habitués des guerres perdues et souvent par procuration, ils auront encore entraîné les Européens dans une drôle de galère qui peut être suicidaire.

Comment oublier par ailleurs qu’ils ont des raisons particulières d’être des inconditionnels de Zelensky En effet, depuis les premiers mois de 2019, Biden et son fils ont fait l'objet d'accusations d'activités de corruption concernant leurs relations commerciales en Ukraine.

Résultat, si l'on contiue dans cette voie, « On se dirige vers une 3e guerre mondiale »

Macron, contradictoire et incompréhensible comme toujours, veut se battre pour les frontières et l'identité ukrainiennes mais refuse de les défendre pour la France. Étrange et dangereux comportement !

Son « en même temps » incompréhensible et ses rodomontades continuelles ont fait de la France l'ennemi numéro 1 européen des Russes.

Cet homme a le don de nous fâcher avec le monde entier, les pays de l'Est, les Italiens , les Anglais, les Africains, les Chinois.

Cet homme est incapable de régler le moindre problème dans notre pays, qui s'enfonce dans les crises multiples et dans la violence. Il ne sait pas proposer une seule mesure sans mettre le peuple dans la rue, mais il donne des conseils à tous les dirigeants de la planète sur la gestion de leur pays, sans voir l'absurdité de son comportement.

« Malheur au pays dont le roi est un enfant » dit l'ecclésiaste.

Piotr Tolstoï (vice-président de la Douma) : "La France, pour nous, c'est un ennemi"

Les propagandistes du Kremlin voient d'un mauvais œil l'aide que fournissent les Occidentaux à l'Ukraine, à commencer par la France. Paris a en effet annoncé livrer des chars à Kiev et n'est pas contre l'éventualité d'envoyer des avions.

Notre président dépouille l'armée française déjà en grande difficulté pour armer les Ukrainiens.

Notre président lui, promet d’aider l’Ukraine jusqu'à la victoire finale quel qu’en soit le prix. Les français sont -ils prêts à le payer ce prix ? Non ! pas plus les autres pays Européens, dont l'union face à l'agression Russe, aurait pu mener à des négociations équilibrées .

Normalement, après avoir soutenu leur marionnette, les Américains seuls gagnants à ce jeu seront dans l’obligation de négocier avec Moscou dans son dos. D’autant que les chefs d’États européens constatent que leurs peuples sont vigoureusement opposés à un conflit généralisé.

On peut donc dire sans trop s’avancer que les Européens sont les idiots utiles de Biden dans cette guerre qui s’éternise !

Tout le monde sait qu'il n'y a qu'une seule solution, la recherche de la paix, sûrement dans un compromis similaire aux accords de Minsk. Espérons que nous ne soyons pas tous assez fous pour aller vers l'irréparable.