Une aide mensuelle considérable, payée par les impôts américains

Le président ukrainien Vladimir Zelensky s’est vanté, lors d’une interview diffusée dimanche sur CBS dans le cadre de l’émission « Face the Nation », d’avoir reçu de Washington la somme colossale de 1,5 milliard de dollars par mois pour alimenter les caisses de l’État, alors que le pays accumule un important déficit en temps de guerre.

« Les États-Unis nous donnent 1,5 milliard de dollars par mois pour soutenir notre budget de lutte » contre la Russie, a expliqué le dirigeant ukrainien, tout en soulignant qu’il reste « un déficit de 5 milliards de dollars dans notre budget ».

Il est immédiatement passé à la répétition de la plainte de longue date de Kiev selon laquelle ce n’est pas assez – parce que ce n’est jamais assez – bien que, dans l’ensemble, le contribuable américain commun semble inconscient au milieu de ce matraquage médiatique constant autour de la guerre.

Zelensky portant une chemise ukrainienne traditionnelle brodée lors d’un discours.

Après avoir révélé le chiffre étonnant de 1,5 milliard de dollars d’aide mensuelle, Zelensky a déclaré :

« Mais croyez-moi, c’est loin d’être suffisant pour couvrir les infrastructures civiles, les écoles, les hôpitaux, les universités, les foyers des Ukrainiens. Pourquoi avons-nous besoin de cela ? Nous avons besoin de la sécurité pour inciter nos Ukrainiens à revenir chez eux. » « Si c’est sûr, ils viendront, s’installeront, travailleront ici et paieront des impôts et alors nous n’aurons pas un déficit de 5 milliards de dollars dans notre budget. Donc ce sera positif pour tout le monde », a poursuivi le dirigeant ukrainien. « Parce qu’à partir d’aujourd’hui, les États-Unis nous donnent 1,5 milliard de dollars chaque mois pour soutenir notre budget pour combattre cette guerre. Cependant, si nos gens reviennent – et ils veulent vraiment revenir, ils ont beaucoup de motivation – ils travailleront ici. » « Et alors les États-Unis n’auront pas à continuer, à nous donner ce soutien », a-t-il conclu, bien que, au train où vont les choses, il pourrait se passer des années avant que les États-Unis n’aient « pas à continuer » l’aide non-stop.

Zelensky semble essayer de présenter une étrange situation « gagnant-gagnant » pour les Américains, bien qu’une fois encore, si les contribuables américains moyens saisissaient toute l’énormité de la situation, ils pourraient certainement remettre en question ce récit.

Cette aide – imposée au peuple – ne cesse d’augmenter

Ironie du sort, ou lassitude, juste un jour après que Zelensky se soit plaint « Mais croyez-moi, c’est loin d’être suffisant »… Le Congrès est sur le point de faire passer 12 milliards de dollars supplémentaires, selon Reuters.

Tucker Carlson de Fox dit : « C’est de la folie ! »…

« Les négociateurs d’un projet de loi de dépenses d’urgence au Congrès américain ont accepté d’inclure environ 12 milliards de dollars de nouvelle aide à l’Ukraine en réponse à une demande de l’administration Biden, a déclaré lundi une source familière des discussions », a détaillé Reuters. « Au début du mois, le président américain Joe Biden a demandé au Congrès de fournir 11,7 milliards de dollars de nouvelle aide militaire et économique d’urgence à l’Ukraine. »

Il convient de rappeler que ce n’est qu’en juillet que l’Associated Press et NPR ont attiré l’attention sur un fait extrêmement gênant et un problème qui n’a jamais disparu :

Alors qu’elle s’efforce de fournir des dizaines de milliards de dollars d’aide militaire, économique et de soutien financier direct à l’Ukraine et qu’elle encourage ses alliés à faire de même, l’administration Biden est à nouveau aux prises avec des inquiétudes de longue date quant à l’aptitude de l’Ukraine à recevoir des injections massives d’aide américaine.

Ces questions, qui remontent à plusieurs dizaines d’années et qui ont joué un rôle non négligeable dans la première mise en accusation de l’ancien président Donald Trump, ont été largement reléguées au second plan au cours de la période précédant immédiatement l’invasion russe et pendant les premiers mois du conflit, alors que les États-Unis et leurs partenaires se ralliaient à la défense de l’Ukraine.

Mais les licenciements par Zelenskyy, ce week-end, de son procureur principal, du chef des services de renseignement et d’autres hauts fonctionnaires ont fait resurgir ces préoccupations et ont peut-être, par inadvertance, relancé l’attention sur les allégations de corruption à haut niveau à Kiev, formulées par un législateur américain au franc-parler.

https://geopolitique-profonde.com/