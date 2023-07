Zemmour - Avec un Z comme Zorro ou Zoïle ?

Un titre accrocheur, ensuite une photo parlante et une introduction agitatrice, voilà un bon début pour donner envie au lecteur de continuer sa lecture de l'article. Dans le cas du polémiste Éric Justin Léon Zemmour, donner de lui un trait caractéristique de sa personnalité peut s'avérer compliqué, ses adulateurs veillent sur son image. Un zemmourien zélote pourrait vous dire "Vous comprenez, Monsieur le critiqueur, Eric est déjà la cible des médias islamo-gauchistes, alors entendre des critiques sur sa personnalité ou ses idées, devient pour moi à une véritable torture". Néanmoins, dans un grand souci d'objectivité, sans même tenter d'imiter les polémiques fielleuses de l'essayiste qui n'épargnent personne, mais seulement pour tenter de mieux cerner la bête politique, nécessité oblige de lui attribuer une première définition à la pointe de l'épée. Son obsession du "grand remplacement" mérite bien le qualificatif courant de paranoïaque. Vous remarquerez l'effort remarquable de l'auteur qui n'a pas encore évoqué "la bête immonde".

Définition courante de la paranoïa : "Méfiance excessive à l'égard de menaces réelles ou imaginaires". L'autre définition sur le "trouble mental engendrant un délire et des réactions d'agressivité", ne semble pas être caractérisée dans le cas du président de "Reconquête".

Pour être tout à fait juste, nous devons admettre, pour certains avec un pincement au cœur, que l'auteur du livre "Le Suicide français" (450000 exemplaires vendus) obtient pour ses œuvres de vrais succès de librairie. Autre exemple de réussite, après trois semaines, son bouquin "La France n'a pas dit son dernier mot" avait été vendu à plus de 160.000 exemplaires. Les Français aimeraient-ils la série noire ou le roman d'épouvante ? En tout cas, ceux qui ont gouverné ces dernières années, devraient avoir la honte au front de ne pas avoir su mesurer avec lucidité les conséquences d'une immigration incontrôlée.

Maintenant, oserait-on, à propos de Zemmour, parler du laxisme de la justice à son égard. Souvent poursuivi pour des propos considérés comme des injures et de la provocation à la haine, il est couramment relaxé, seulement "condamné pour provocation à la discrimination raciale en 2011 et pour provocation à la haine envers les musulmans en 2018". Le polémiste fait facilement l'amalgame entre l'injustice de ses condamnations et la liberté d'expression. Pour lui, il a été condamné pour simple "délit d'opinion", et se voit comme un "dissident". La relative indulgence des juges, forcément rouges, interroge quand même. La justice emprunte parfois des voies impénétrables. Voire plus intelligemment, prend certaines décisions pour ne pas faire d'un délinquant la pauvre victime d'un pouvoir sans pitié pour celui qui se voudrait lanceur d'alerte.

Un candidat qui sur le fond n'a qu'un programme et sa triste vision à sens unique et négative de - l'immigration - Au moins, nous comprenons maintenant que l'immigration a du bon, puisqu'un ancien journaliste peut faire de l'argent avec de l'encre et du papier sur le dos de l'immigré. Ceux que l'extrême droite appelle les Français de papier. Avec la peur du grand remplacement et ces mosquées qui un jour remplaceront nos églises, d'après son copain Philippe de Villiers qui l'affirme. Pour autant, pas question de nier la pénétration des islamistes sur notre sol, ni les entrées irrégulières sur notre territoire, ni les trafics, ni la délinquance parfois très jeune, encore moins le communautarisme et le feu dans les banlieues. Des problèmes que ni le Zoïle haineux ni son amie Marion Maréchal, qui se verrait bien première Ministre, ne règleront jamais, faute de prendre le pouvoir et de toute façon d'être capables de gouverner. Même avec l'appui du CNews et de l'empire Bolloré. Alors que Le Pen dont Zemmour disait, qu'elle "ne gagnerait jamais l'élection présidentielle"...

Si vous avez une rencontre avec des adeptes du zemmourisme, sur un forum par exemple, "ils vous diront". Comment pouvez-vous critiquer Zemmour sans avoir lu un seul de ses livres !

La belle affaire et la pitoyable argumentation que voilà, parce qu'en plus, l'indécent médisant qui ose critiquer Zorro venu sauver la France du déclin et de la décadence, devrait financer un parti xénophobe en achetant ses livres ! Ses multiples messes médiatiques sur CNews, ces chroniques dans le Figaro, ses autres déclarations radicales dans la presse et à la télé, ses meetings électoraux de la campagne présidentielle, ne suffiraient donc pas pour se faire une idée sur la nature profonde du personnage. En plus, passer des heures à lire un de ses pavés est complètement insupportable. Oui mais :

- "Vous comprenez, Monsieur le critiqueur, Zemmour ne dit pas que des bêtises sur l'immigration".

- "Et vous, Monsieur, vous penseriez la même chose de Zemmour si vous étiez un Français issu de l'immigration ?"

Allez, un petit tour par le Journal du Dimanche qui en est à sa sixième semaine de grève. Geoffroy Lejeune, le nouveau directeur de la rédaction désigné par Arnaud Lagardère, serait, selon les journalistes du JDD, "un intrus". L'ex-directeur de la rédaction de "Valeurs Actuelles" licencié pour "des désaccords éditoriaux ainsi qu’une vive altercation (...) en pleine conférence de rédaction avec le nouveau président et directeur de la publication Jean-Louis Valentin". "Le nouvel actionnaire du magazine, l’armateur milliardaire franco-libanais Iskandar Safa, n'aurait pas supporté cette nouvelle sortie de Geoffroy Lejeune, qu'il trouve déjà trop "radical".

En fait, Geoffroy Lejeune a complètement Zemmourisé VA, déjà très à droite. L'amitié du nouveau patron du JDD pour Marion Maréchal et Zemmour n'est un secret pour personne. La mission du nouveau patron du JDD est parfaitement claire, favoriser l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, pour la plus grande satisfaction du milliardaire Bolloré collectionneur de médias. L'appel à l'aide des journalistes pour avoir le soutien du président Macron restera lettre morte. Une autre star de VA, Charlotte d'Ornellas, devrait également rejoindre Geoffroy Lejeune. Quant aux journalistes du JDD, certains partiront sans doute d'eux-mêmes, d'autres subiront une purge à la mode de chez Bolloré. Et maintenant à qui le tour ?