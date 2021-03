Zemmour candidat - Panique en macronie ?

Cocus ou cocufiés et transfert d’expérience.

Pour mémoire quelques repères à méditer :

Présidentielles 2017 :

● Évolutions des votes entre le 1er et second tour

Votes blancs : de 659 997 à 3 021 499 (x 4.6)

Votes nuls : de 289 337 à 1 064 225 (x 3.68)

Abstentions : de 10 578 455 à 12 101 366 (x 1.14)

● Résultats second tour :

E Macron :20.8 millions

M Le Pen : 10.6 millions

Absentions : 12.1 millions

Blancs+nuls : 4.07 millions

Abstentions, nuls et blancs lors des législatives 2017 : 62%

En 2017 entre le 1er et le second tour, il y a bien une prise de conscience au second tour (trop tard) et une dynamique de refus bien présente. Des voix qui se sont perdues dans l’abstention et qui à l’insu de leur plein gré ont fait la courte échelle à MLP puis EM. Un jeu assez subtil a été tenté par la « gauche » libérale avec succès par le jeu des primaires et la multiplication des candidatures afin d’éparpiller les électeurs et d’empêcher et décrédibiliser les ralliements au 1er tour. Cela a réussi de peu en fait et fait porter une responsabilité à ceux qui les ont organisés. Si les choses avaient été présentées comme cela à nos concitoyens, ils auraient mieux compris les enjeux et le mécanisme électoral, bien maîtrisé par contre par les conseillers politiques et stratèges des classes dirigeantes et les médias qui les appuient et les petites mains qui viennent en renfort dans les réseaux sociaux et blogs.